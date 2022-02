"Estaba borracho, no me acuerdo", alega Richard Choque en la reconstrucción de asesinatos

Cuando la comisión de fiscales y el contingente policial arribó hasta la casa del feminicida serial, Richard Choque Flores para realizar la reconstrucción de los hechos en la zona Ballivián de la ciudad de El Alto, le consultaron al principal acusado en qué circunstancias se suscitaron los asesinatos de las adolescentes Iris y Lucy, el hombre alegó que no se acordaba de los crímenes porque estaba en estado de ebriedad.



La mamá de una de las jóvenes asesinadas, Lucy cuyo cuerpo fue encontrado sepultado en la vivienda, relató que Richard Choque Flores argumentó que el día del crimen había consumido bebidas alcohólicas con sus víctimas durante el día y al promediar de las 03.00 de la madrugada fue cuando decidió acabar con la vida de la joven.



"No me recuerdo, dice él (Richard Choque Flores), estaba borracho. Le han preguntado ¿cómo le has matado? No me acuerdo, a las 03.00 de la mañana he matado, 03.00 a 04.00 de la mañana para que no escuchen los vecinos", relató la mamá de Lucy tras la reconstrucción de los crímenes en la ciudad de El Alto.



La progenitora reveló que el feminicida y violador serial admitió que drogó a las jóvenes antes de cometer los asesinatos.



"Como droga les ha dado, dice y ellas no sentían nada. 'Me ha asustado, le he tapado la nariz y ya no respiraban', eso dice. Pero no habla bien, él miente, cómo así nomás van a morir", cuestionó la familiar de Lucy que asegura que el delincuente oculta la verdad de los hechos.



Un dato que llamó la atención de la familia de la joven asesinada es que Richard Choque Flores reveló que un albañil cavó las fosas donde fueron encontrados los cuerpos de los adolescentes. Piden que se investigue.



"'Yo mismo le he ido a enterrar', dice. Después, 'ese hueco un albañil ha cavado' eso que se investigue, quién debe ser", señaló la progenitora de la una de las víctimas.



El fiscal Edwin Sarmiento, asignado al caso, contó que en la reconstrucción de los hechos participaron el principal acusado, su progenitora y hermana, además de los familiares de las victimas de Iris y Lucy, que se hicieron presentes en el luchar de los hechos.



Señaló que durante el procedimiento se hizo un recorrido en la habitación principal del acusado y otra en el lugar donde se hallaron los cuerpos de las jóvenes.



De acuerdo a Sarmiento, Choque Flores admitió que participó en los asesinatos y reveló datos acerca de cómo habría quitado la vida a Iris y Lucy.



"El imputado reconoció que participó en estos lamentables hechos que investiga la Fiscalía y cómo habría quitado la vida a las adolescentes, esos datos fueron procesados al cuaderno de investigaciones", indicó.



Desde la madrugada de este lunes, una comisión de fiscales y policías arribaron hasta la vivienda del feminicida serial en la urbe alteña para la reconstrucción de los crímenes. Una vez finalizado el procedimiento se determinó la demolición de una parte de la vivienda para continuar con las tareas de búsqueda para hallar restos óseos o biológicos.



Choque, al igual que su hermana y su madre, fueron trasladados a la vivienda para la reconstrucción, que se realiza en tres etapas: la inspección técnica ocular, que continuará el martes; la planimetría, que se hará con el personal de trata y tráfico, y el rastrillaje, para determinar si hay más cuerpos en el inmueble.