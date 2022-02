Aprehenden a una jueza de Chuquisaca por otorgar detención domiciliaria a un sentenciado por violación

La jueza de Ejecución Penal de Chuquisaca, Vidalia M., fue aprehendida este jueves acusada de haber cometido los presuntos delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la constitución y las leyes tras haber beneficiado con detención domiciliaria a un sentenciado a 25 años de cárcel por violación. El hombre recibió condena por violar a su hija, quien quedó en gestación tras las agresiones.

El Fiscal Coordinador de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscal Departamental de Chuquisaca, Ángel Gorena, indicó que hombre debía cumplir la detención domiciliaria en la misma vivienda que habita la víctima.

“Luego de realizar los primeros actos investigativos y al haber encontrado los suficientes elementos de convicción, se emitió la orden de aprehensión que fue ejecutada la tarde de este jueves. En las próximas horas se tomará su declaración informativa para determinar su situación jurídica”, dijo Gorena.

El coordinador, explicó que la jueza habría beneficiado al sentenciado a 25 años de privación de libertad sin tomar en cuenta que el sujeto no cumplía con los requisitos para la procedencia de esa medida, ya que no acreditó que padecía de una enfermedad crónica en fase terminal, además que no contaba con las dos quintas partes del cumplimiento de su condena.