Del Castillo: no se hallaron vínculos de narcotráfico contra Nallar, pero se lo investiga por legitimación

El ministro de Gobierno Eduardo del Castillo dijo este domingo que, durante la investigación preliminar, no se hallaron elementos que permitan investigar a Misael Nallar por delitos de narcotráfico, pero confirmó que es investigado por legitimación de ganancias ilícitas por tener lujosos bienes muebles e inmuebles.

"Hasta este momento, no hemos encontrado sustancias controladas o algún elemento de convicción suficiente para vincularlo al tema del narcotráfico. No obstante, las investigaciones continúan, esta es una investigación preliminar y si encontramos elementos que lo vinculen a esta persona, el gobierno también se va a constituir en parte", manifestó en declaraciones a la prensa.

Aseguró que se están realizando trabajos de micro aspirado no solo a los domicilios en tres departamentos, sino también a las avionetas que serían de propiedad de Nallar.

Consultado si el hecho de haber sido yerno de Einar Lima Lobo, quien fue extraditado a Brasil en mayo de 2021 no es indicio para investigarlo, la autoridad respondió: "No solamente es yerno de Lima Lobo, también un sobrino cayó con el sobrino de Jeanine Añez con más de 400 kilos de droga en Brasil. También es sobrino del señor Carlos Valverde, pero no eso no significa que estén implicados en la comisión de algún delito".

Del Castillo indicó que el gobierno sabe quiénes son este grupo de personas y lo que está buscando son los suficientes elementos para iniciar la investigación por delito de narcotráfico, sin embargo, por ahora, avanza el tema de asesinato y legitimación de ganancias ilícitas, puntualizó