Un camión arrolla un punto de bloqueo en Santa Cruz y deja varios heridos a su paso

Este viernes por la mañana un camión embistió un punto de bloqueo en el municipio cruceño de Mineros, mientras un grupo de personas preparaba una olla común. Hay al menos siete heridos y el conductor se encuentra detenido en celdas policiales.



Según el relato de los vecinos, el motorizado con carga llegaba del municipio de San Pedro y pese al ver que no había paso, el conductor retrocedió y luego atropelló los ciudadanos que se encontraban en la medida de presión.



"El señor dijo que quería pasar, pero nosotros le dijimos que estamos en bloqueo. Él volvió a su camión, piso el acelerador, arrolló a las mujeres, a los niños, a los directores cívicos; con la soga los arrolló 50 metros", explicó uno de los testigos a la Red Uno.



El chófer que protagonizó el accidente se encuentra detenido en celdas policiales y explicó que quería retroceder pero no pudo, así que tuvo que avanzar luego de estar varado en el lugar durante dos horas. "Les dije que me den paso, por favor. Les rogué y ellos no quisieron", aseguró.



"Pensé que iban a bajar la pita, pero no lo hicieron. Se enganchó la cuerda en el parachoques y me les fui nomás. Como está con carga, no se puede detener el camión", explicó.

Asimismo, negó haber consumido bebidas alcohólicas y señaló estar arrepentido.



De acuerdo con los testigos, el accidente dejó al menos siete personas heridas. Una vecina también mencionó que el conductor del camión "aceleró y se rió".



Otra de las personas afectadas dijo que en el lugar habían niños, personas de la tercera edad, y embarazadas. Las mujeres que preparaban la olla común estaban distraídas y por ende resultaron más afectadas.



Los vecinos del municipio de Mineros esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto y se haga justicia porque lo consideran "un atentado".