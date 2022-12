Destituyen a coronel que mantuvo relaciones sexuales en una unidad policial de Cochabamba

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó que el coronel Jhonny C. L., quien era el director Nacional de Planeamiento y Operaciones del Comando General, fue destituido de ese cargo y enfrenta un proceso disciplinario dentro de la institución.

Debemos manifestar que este coronel ha sido apartado del cargo de manera inmediata, una vez que se ha puesto en conocimiento de la Policía Bolivia este video a través de los distintos medios de comunicación y las redes sociales. De manera paralela se le ha iniciado un proceso disciplinario correspondiente", indicó Del Castillo.

En pasadas semanas, en redes sociales circulaba un audiovisual donde se muestra al excomandante de la Policía de Cochabamba manteniendo relaciones sexuales, con una mujer, dentro de una unidad policial. El video y algunas fotografías se viralizaron en redes sociales, en dichas imágenes se identifica casilleros, ropa policial y cuadros de las instalaciones de una unidad policial.

El efectivo policial postuló para ascender al grado de general, pero Según Del Castillo, el efectivo no será tomado en cuenta por faltas a la Policía Boliviana. "Evidentemente, este sujeto a presentado todos y cada uno de los requisitos que está dentro de la lista oficial para ascender al grado de general, no obstante, como Ministerio de Gobierno no podemos tomar en cuenta a una persona que cometa faltas tan graves, perjudicando y manchando la imagen de la Policía Nacional", dijo.

El ministro señaló que cualquier autoridad policía que cometa este tipo de hechos o incluso delitos serán sancionados por la justicia y por la institución.