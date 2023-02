Familiares piden ayuda para continuar con la búsqueda de Jhonatan, el joven que lleva 17 días desaparecido

Han pasado 17 días desde que Jhonatan Luis Acosta desapareció en el bosque próximo al pueblo de Baures en el departamento de Beni y hasta la fecha no se tiene ninguna pista sobre él. La familia del hombre de 30 años pide ayuda para continuar con su búsqueda, sin embargo, no tienen una respuesta óptima de parte de las autoridades regionales ni del nivel central.

Según la hermana de Jhonatan, Milade Acosta, los Grupos de Rescate SAR-Santa Cruz se retirarían este sábado, porque no existen hipótesis claras sobre su paradero.

"Cuando salí del lugar, me dijeron que el grupo SAR de Santa Cruz se retirarán hoy, sábado. Hasta ahorita no podemos conseguir que entre la FELCC, porque lamentablemente debemos pensar en una segunda hipótesis que es no hay indicios, que no hay algo contundente de que mi hermano siga vivo o que siga en el lugar. Solamente se encontró su rosario", contó la hermana a Brújula Digital.

Asimismo, indicó que existen voluntarios del SAR de Cochabamba, Trinidad y Santa Cruz, pero que estos grupos solamente permanecen cuatro días y se retiran alegando que "no hay ningún indicio".

"Imploramos a las autoridades que envíen gente con capacitación. Han enviado un grupo de voluntarios de SAR-Cochabamba, otro grupo de voluntarios de Trinidad y de Santa Cruz, ellos están unos cuatro días y se retiran. Nos dicen que no hay indicios, que no pueden seguir con la búsqueda", agregó la hermana en la entrevista.

Añadió que solicitaron un helicóptero a los grupos de rescatistas, pero le indicaron -según cuenta Milade-, que debe solicitarlo a través de una firma del Fiscal de San Joaquín.

"Lo que tenemos de la localidad de Baures no basta, lo que sí hicimos ir nosotros en persona a la Fiscalía de San Joaquín, pero las vías no son óptimas y aún así los rescatistas nos piden que el fiscal de esa zona debe firmar y así no darán un helicóptero. El Viceministerio de Defensa Civil es quien gestiona esto no nos da una respuesta, por eso no tenemos a la FELCC ahí, no hay un investigador para el caso", complemento la hermana de Jhonatan.

Según la información, el hombre salió a cazar el día 25 de enero con un grupo de cinco amigos, incluido Jhonatan, a la localidad de El Baures (Beni), pero al regresar al pueblo, había desaparecido.

De acuerdo a un reporte de Opinión, el pasado 8 de febrero los rescatistas hallaron el rosario de Jhonatan.

"Tenemos el rosario de mi hermano, es lo único que sé que es de él. A partir de ese punto, donde se encontró (esa pieza), estamos ingresando (a la selva)", dijo una de las hermanas del desaparecido, según el reporte.

"Necesito algo para conseguir dinero, porque allá la gente trabaja y para ir a buscar a mi hermano, se le da una paga y estamos pagando la cuestión de las avionetas que van con los grupos de apoyo. No sabemos nada de mi hermano. Solamente hicimos un campamento entre nosotros y seguimos pidiendo ayuda a la gente del pueblo, pero las mismas personas no tienen el conocimiento de cómo se hace una búsqueda porque no para de llover y eso es peligroso", concluyó Milade.