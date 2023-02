Justicia rechaza apelación y Nallar continuará en Chonchocoro

El mayor de bomberos en la provincia de Chiriquí, Edilberto Armuelles, precisó que en el accidente, ocurrido a las 4:30 (hora local) ayer, murieron al menos 33 personas y otras 23 resultaron heridas. Ver más Accidente de bus deja 33 muertos en Panamá

El Parlamento español aprobó sendas leyes sobre el aborto y la autodeterminación de género que permiten a menores desde los 16 años interrumpir el embarazo sin necesidad de autorización paterna o... Ver más España aprueba el aborto y el cambio de sexo sin trabas desde los 16 años

Una de cada cuatro niñas y adolescentes en la región contrajo matrimonio o mantenía una unión temprana antes de cumplir 18 años, según Cepal. ¿Qué países de América Latina y el Caribe permiten el... Ver más El matrimonio infantil, un drama que persiste en América Latina