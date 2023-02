Encarcelan a 5 atracadores de El Alto y buscan a 4 prófugos

Las cinco personas implicadas en el atraco a dos casas de cambio en la ciudad de El Alto,La Paz, fueron enviadas ayer a la cárcel con detención preventiva. En tanto la Policía intensifica la búsqueda de otras cuatro involucradas en el robo.

Tras casi tres horas de audiencia, el Juzgado Cuarto Anticorrupción de El Alto resolvió enviar por seis meses a la cárcel de Chonchocoro a tres varones implicados en los atracos, en tanto que remitió a dos mujeres al penal de Miraflores por tres meses.

La Fiscalía imputó a las cinco personas capturadas por los delitos de tentativa de asesinato, tenencia y porte ilegal de armas, robo agravado y organización criminal.

En pasados días, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, indicó que uno de los sujetos admitió que son responsables del hecho delictivo y que fue invitado a formar parte de esa organización criminal.

“Una de estas personas ya habría reconocido la comisión de estos delitos, que habría sido invitado a ser parte de esta organización criminal”, aseveró.

Los detenidos son Julia C. S., pareja de uno de los asaltantes, Elias W. P., Richar C. C., y Alejandra L. P. El cabecilla de la banda, Marco Antonio A. I., de nacionalidad peruana, cuenta con antecedentes penales y estuvo recluido en cinco oportunidades por hechos similares.

Por su parte, el subdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), Juan José Donaire, informó que se continúa con la búsqueda de al menos otras cuatro personas más, que están involucradas en el atraco.

“Se siguen realizando aprehensiones complementarias y de investigación a fin de establecer el circuito de participación de todas las personas que han tenido que ver con este hecho”, añadió.