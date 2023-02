Un minibús se embarranca en la Cumbre dejando un muerto y al menos seis heridos

En el sector de la Cumbre en la carretera a los Yungas de La Paz, un minibús del servicio público se embarrancó 200 metros, aproximadamente, el accidente dejó un saldo de un muerto y al menos seis personas heridas. Las víctimas fueron trasladadas al hospital más cercano.



"Se ha registrado un accidente de tránsito, es un embarrancamiento de al menos 200 metros. Los ocupantes han sido evacuados por el personal de bomberos a un nosocomio cercano", informó a Unitel uno de los policías que llegó hasta el lugar del accidente.



El hecho ocurrió a las 10:30 de este martes, de forma preliminar se conoce que el motorizado se dirigía a los Yungas.



El personal de bomberos llegó hasta el lugar a pedido de los pobladores, dos heridos de gravedad fueron trasladados de forma inmediata al hospital Arco Iris, uno de ellos falleció en el camino debido a la gravedad de su estado, mientras que la segunda persona se encuentra en terapia intensiva.



Hasta el momento se desconocen las causas del accidente. Sin embargo, en la revisión del motorizado se encontraron botellas de bebidas alcohólicas, por lo que no se descarta que el chofer estuviera en estado de ebriedad.



El uniformado dijo que no se encontraron más personas en el vehículo. "Hemos hecho la revisión del motorizado para verificar si había otras personas aprisionadas, pero no hemos encontrada a ninguna persona más", añadió.



Poco después del hecho, los pobladores difundieron videos del accidente a través de redes sociales pidiendo ayuda para socorrer a los heridos.