Bomberos atendió una explosión “menor” en la piscina olímpica

Bomberos atendió hoy una explosión en la piscina olímpica ubicada por inmediaciones del parque Mariscal Santa Cruz. El hecho calificado como “menor” no dejó daños personales ni materiales, según informó la Policía.



Hasta el lugar llegó personal de la Unidad de Bomberos y SAR Bolivia para despejar el lugar y resguardar la integridad de las personas tras el estallido.



“Es un incidente menor que se dio por la reacción del hipoclorito cálcico, material utilizado precisamente para hacer la desinfección del agua en las piscinas”, dijo el jefe de operaciones de SAR Bolivia, Alexander Antezana.



En tanto, Antonio Sejas , jefe de infraestructura del recinto deportivo, señaló que se produjo una “reacción química en un valde donde el técnico elaboraba la dosificación, ha sido una reacción química. Vamos a ver qué ha pasado, pero no hubo daños persónales ni materiales”.



Añadió que este hecho no afectó la infraestructura, por lo tanto, las actividades previstas seguirán su curso como el campeonato nacional de natación que se realizará mañana en estos ambientes.