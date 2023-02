"Pido que me ayuden", suplica Nelson, el policía que fue baleado durante la fuga de un reo

Nelson Choque, el policía que fue herido por un arma de fuego en la región abdominal durante la fuga del brasilero Felipe M., contó que recibió dos impactos de bala y uno aún está dentro de su cuerpo. El efectivo, postrado desde la cama del hospital, imploró por ayuda.

"Dos balas he recibido en el abdomen, uno está dentro todavía", manifestó Choque. Esta bala estaría cerca de la columna por ello si lo operan es de alto riesgo porque no podría volver caminar.

"Hable sobre eso con mi familia, no hable muy bien con los médicos, tengo que esperar si lo expulso a otro lado, si es así me puedo operar, pero no es seguro tendré que estar así", lamentó el policía.

El pasado 31 de enero una balacera se registró en el Hospital de Clínicas de La Paz, dos policías fueron emboscados con arma de fuego cuando custodiaban al reo brasilero. Los dos uniformados resultaron heridos de gravedad, el sargento Domingo Chávez falleció.

"Llamó a mis superiores a que puedan ayudarme. Yo trabajaba en Chonchocoro", suplicó Choque que permanece internado en el Hospital Obrero.

Fue encañonado y no contaba con un arma

El policía relato que el reo ingreso al baño y de repente entre otras personas lo arrinconaron y lo encañonaron. "El brasilero directamente me ha arrinconado a mí, como ya me han apuntado con tres armas yo tenía que desmanillar, he sido presionado", señaló.

Relato que al interior del baño estaba siendo apuntado con tres armas y no podía hacer nada porque, incluso no contaba con un arma.

"Adentro del baño me han encañonado, el otro se quedó afuera. Yo no tenía arma y la balacera fue afuera, dijeron 'hay que matarle con su propia arma a este policía', yo no tenía arma me han buscado de pies a cabeza. Me quede en el baño y dos viejos me han obstruido el paso, no me dejaron salir rápido", dijo.

Según Choque, eran seis las personas que estaban involucradas para que el brasilero escape, sin embargo, afirmo que no los puede reconocer.

"Escuché los disparos y rápido salí solo vi a mi camarada tirado ya, luego saco el arma de mi camarada y disparo ahí también me disparan a mí. Con mi camarada se han disparado, mientras a mí me estaban obstruyendo para salir, a mí me dispara el que tenía el arma grande, no me dispara el brasilero", recordó.

Al ser consultado sobre la persona que sale por la puerta de emergencia indica que es el brasilero.

Además, a lo que pudo ver, las personas que ayudaron a la fuga del reo traían pelucas. "Otros estaban con pelucas, no sé si era brasileros, estaban con armas, estaban de rojo o rosado, a mi camarada (le dispararon) y salieron corriendo afuera, eso ocurrió en el baño".

Un familiar de Choque, también relato que querían mandarle solo con el reo al hospital de Clínicas. "Espero que no le culpen a Nelson debido a que buscan echarle la culpa por salir en una movilidad, además el lucho para que salgan entre dos (policías)", relató.