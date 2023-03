Familia de Camila peregrina por justicia y pide apoyo ciudadano

La madre y la hermana de Camila (10), que perdió la vida electrocutada en la plazuela de la OTB La Joya, ayer se trasladaron hasta la plaza principal 14 de Septiembre en busca de justicia. La familia de la víctima contrató un abogado para iniciar el proceso; en tanto, desde la Fiscalía señalaron que se alistan las citaciones para esclarecer el hecho y determinar si existen responsabilidades.

Con la foto de la menor en sus manos, se apostaron en la plaza y entre lágrimas pidieron a gritos justicia por la muerte de Camilia.

“Nosotros no queremos dinero; queremos que nos ayuden a pedir justicia, si no, nadie nos tomará importancia. Instituciones ayer dijeron que nos iban ayudar, señalaron que querían comunicarse con la familia, pero no fue así. Yo me comuniqué con ellos y me dieron la espalda”, dijo la hermana de la víctima.

Confirmó que presentaron la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para que investiguen y encuentren a los responsables.

En tanto, la fiscal departamental, Nuria Gonzales, aseguró que se investiga el hecho para encontrar a los eventuales responsables.

“Se ha hecho las directrices investigativas. La calificación provisional es de homicidio culposo, pero, tras las investigaciones, se establecerá cuál es la calificación jurídica que sea pertinente y si acaso el hecho tiene relevancia penal”, dijo.

Por su parte, la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear solicitó informes al Concejo Municipal de Cochabamba sobre las acciones asumidas en relación a la muerte de Camila.