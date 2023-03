Ratifican detención domiciliaria para dos militares implicados en violación grupal

Patricia Mamani, abogada de la víctima de agresión sexual en manos de cinco militares, informó que el vocal Óscar Florero ratificó la detención domiciliaria para los implicados Guery F. y Marco Y.

"Esta determinación ya no podrá ser apelada, gracias al fiscal que pidió detención domiciliaria para estos dos sujetos", dijo Mamani.

En tanto, la víctima señaló que continuará buscando justicia recurriendo a todas las instancias necesarias.

"Temo por mi vida y ahora que están libres no puedo seguir viviendo así con miedo a que me hagan algo, porque siempre me amenazan", expresó.

De acuerdo con la investigación, los militares llevaron a la víctima a una unidad militar de Tolata donde la doparon y luego cometieron el delito de violación.