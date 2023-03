Trasladan al cocalero César Apaza a la cárcel de Chonchocoro de manera sorpresiva

Familiares del exdirigente del Comité de Autodefensa de la Asociación Departamental de productores de Coca (Adepcoca), César Apaza denunciaron la tarde de este miércoles que Régimen Penitenciario solicitó el alta médica del cocalero y determinó su traslado de forma sorpresiva al penal de Chonchocoro, pese a que recibía tratamiento por la embolia que padece.

"Si lo han trasladado, fue trasladado hace cinco minutos. No nos dijeron nada, no se pudo (acompañar). Fue sorpresivo esa decisión y no nos dieron la oportunidad de acompañar a mi hermano estamos con sus cosas y sigue con pañales", informó a la ANF, Miriam Apaza, hermana de César Apaza.

La hermana del cocalero relató que no fueron informados del traslado de su familiar y que los médicos del Hospital de Clínicas, donde se encontraba internado, les comunicaron no existía daño neuronal, pero que nunca les adelantaron sobre su transferencia al centro penitenciario.

"Nada nos informaron, simplemente nosotros nos enteramos por el hospital que no había daño en el cerebro, pero de ahí no nos dijeron nada", dijo la familiar.

La ambulancia en la que trasladado Apaza al penal de máxima seguridad.

Apaza fue trasladado en un vehículo de bomberos con bastante custodio policial y en camilla.

"La doctora pudo presenciar todo lo sucedió y solo le dijeron que mi hermano ya estaba estable y que se le podía dar el alta, la doctora de planta fue, la doctora Cusicanqui. Fue trasladado en camilla y bastante custodiado", reveló.

Pero lo que más le preocupa a Miriam es que pueda agravarse la salud de su hermano, pues reveló que sigue usando pañales debido a que no tenía movimiento en una de sus piernas.

"Quién le va a bañar, quien lo cambiará él aun no tenía movimiento de sus extremidades y cuando hacia sus revisiones la doctora lo obligada a mover, eso me decía, pero no pude verlo ahora", remarcó.

De acuerdo a la hermana, el director del Hospital de Clínicas, Jhonny Ayllón, les dijo que recién el día jueves les informarán sobre el motivo del traslado del cocalero.

Lamentó la situación de su hermano porque necesita ayuda incluso para bañarse y hacer sus necesidades.

El 17 de febrero, el dirigente del Comité de Autodefensa de Adepcoca fue trasladado al Hospital de Clínicas porque sufrió una embolia y la parálisis de la mitad de su cuerpo.

Apaza fue aprehendido violentamente y luego torturado durante la madrugada del 22 de septiembre de 2022, luego la justicia decidió imputarlo y encarcelarlo en el penal de San Pedro; pero fue trasladado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro.