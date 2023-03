Juez da detención domiciliaria a modelo y aparecen más víctimas de atracos

El Juzgado Nº15 de Instrucción Penal ordenó ayer la detención domiciliaria para Erika S. (23), excandidata a miss Cochabamba, mientras que Cristian Diego M. (27) y Carlos Enrique R. (26) fueron enviados a la cárcel de El Abra con detención preventiva por el lapso de seis meses.

Eduardo Mérida, abogado de la modelo, informó que su cliente debe pagar una fianza de 10 mil bolivianos, además tiene arraigo departamental y nacional. No debe acercarse a las denunciantes ni tener contacto con ellas.

“Los informes que en esta audiencia se llevaron a cabo comprobaron que ella no estaba en los atracos, tenemos la posibilidad de que se defienda en libertad. Ninguna de las víctimas presentes en la audiencia la reconoció y, en base a la declaración de ellas, se dispuso la detención domiciliaria”, dijo Mérida.

Sin embargo, en el transcurso de la jornada, otras personas llegaron hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para presentar una denuncia contra estas personas.

Testimonios

“Se bajaron del auto y nos arrinconaron debajo del árbol. A mi amigo le dijo ‘dame tu celular’. Teníamos miedo, nos apuntaron con el arma. La chica estaba dentro del auto, pero no hizo nada para impedir el atraco”, contó una de las víctimas.

Otra dijo que “la chica se ha bajado del auto, ha visto que estaba comprando, parecía nerviosa, le vi la cara. Luego, se volvieron a subir al auto, yo me fui con mi amigo, pero nos atraparon en un callejón, nos quitaron el celular. Ella se ha bajado primero del vehículo y me ha visto, por donde me fui”.

En tanto, el comandante departamental de la Policía, Erick Holguín, informó que los dos varones participaron de cinco atracos violentos con armas de fuego a transeúntes en Cercado y en Quillacollo.

“Existen videos en los que se ve cómo atracan estas personas a jóvenes y adolescentes el 15 de marzo. Tras una persecución por efectivos del Centro Especial de Investigación Policial, fueron aprehendidos a bordo del motorizado donde operaban. Entre ellos se encontraba una mujer”, dijo Holguín.

De acuerdo con el reporte oficial, entre las pertenecías de la mujer se encontraban dos celulares presuntamente robados: un Samsung J2 dorado y un iPhone blanco. Ella declaró a la Policía que su enamorado Cristhian Diego M. C. se los había entregado en una bolsa.

Según el abogado, la excandidata desconocía todo lo que su pareja hacía con el motorizado, ya que a ella sólo la recogía y llevaba mientras iba al gimnasio, clases de modelaje y demás labores.

Asimismo, recalcó que, al momento de subir al vehículo la madrugada del pasado jueves, Erika recibió una bolsa con ropa de parte de Cristhian, en la cual, al momento de la requisa policial, se hallaron teléfonos celulares, que presuntamente eran robados.