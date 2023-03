Desmantelan en Paraguay organización que adquiría toneladas de cocaína en Bolivia, Colombia y Perú

La autoridades paraguayas y brasileñas desmantelaron este jueves una organización criminal acusada de enviar toneladas de cocaína que adquiría la droga de Países como Bolivia y Colombia y al continente europeo.

"La investigación demostró que la droga producida en Bolivia era remitida a Brasil por un abastecedor paraguayo e ingresaba al país por Ponta Porá (municipio brasileño en la frontera con Paraguay)", según el comunicado de la Policía Federal.

La banda utilizaba los puertos de Río Grande e Itajaí, dos importantes terminales marítimos en los sureños estados de Río Grande do Sul y Santa Catarina, para embarcar la droga producida en Bolivia y que ingresaba a Brasil por Paraguay, informó la Policía Federal brasileña en un comunicado.



La organización criminal fue blanco de una intensa operación que movilizó este jueves a unos 250 agentes de la Policía Federal y fiscales de la Administración Federal de Impuestos en cinco estados brasileños (Río Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Amazonas y Rondonia) y en Paraguay.



Los agentes federales recibieron órdenes de un juez federal para arrestar a 17 acusados de integrar la banda de narcotraficantes y allanar 37 inmuebles residenciales y comerciales vinculados al grupo.



La llamada operación Hinterland contó con la cooperación de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) así como de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Fiscalía paraguayas, en cuya capital, Asunción, fue arrestado un empresario acusado de ser el principal abastecedor de los narcotraficantes.



Según el comunicado, la banda, que utilizaba como fachada dos empresas de logística portuaria, comenzó a ser investigada en marzo de 2021 tras el descubrimiento de un cargamento de 216 kilos de cocaína en una embarcación que aportó en la ciudad alemana de Hamburgo procedente del puerto brasileño de Río Grande.



Desde entonces las autoridades brasileñas y europeas se incautaron de 12 de las 17 toneladas de cocaína que se calcula que la organización envió en dos años a Europa.



En la operación de este martes las autoridades brasileñas embargaron 137 inmuebles, 173 vehículos, una aeronave y cuentas bancarias abiertas a nombre de 147 diferentes personas jurídicas y físicas, adquiridas con recursos procedentes de las operaciones ilegales.



Una vez en Brasil la droga era transportada en camiones hasta los puertos de Río Grande do Sul y Santa Catarina, "y almacenada en las propias empresas de la organización criminal o en depósitos próximos antes de ser enviada a Europa".



Según la nota, la droga era escondida en cargas regulares sin el conocimiento de los responsables por la exportación y retirada de forma ilegal de los contenedores en los puertos europeos por los compradores de la cocaína.