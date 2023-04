Inseguridad: matan a balazos a cuatro personas en San Matías

Cuatro personas fueron asesinadas a balazos en la comunidad de Santa Fe, a unos 20 kilómetros del municipio de San Matías, en el departamento de Santa Cruz. De acuerdo con medios locales, un grupo de hombres armados irrumpió en el inmueble y acribilló a los presentes, entre ellos a una mujer.



Dos de los hombres y la mujer acabaron regados en el piso del canchón donde sucedió el hecho, mientras uno de los varones fue ejecutado en la silla donde supuestamente descansaba y no le dio tiempo de reaccionar.



El hecho de sangre que sucedió este sábado cerca del mediodía tiene movilizado a investigadores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y a grupos especiales. No se descarta que el múltiple asesinato esté ligado a un ajuste de cuentas.



De manera preliminar, medios televisivos dieron a conocer que los fallecidos habrían estado implicados en el robo de ganado y que su asesinato sería un ajuste de cuentas, aunque esta versión no fue confirmada. Aun no se tiene un reporte oficial de la Policía.

Antecedentes



En febrero de este año, sicarios acribillaron a un universitario en ese municipio cruceño, en el Corso de Carnaval. Testigos relataron que dos hombres dispararon contra el cuerpo del joven.



El 20 de marzo ocurrió otro crimen en el municipio fronterizo de San Matías. Erwin S. V., de aproximadamente 40 años, fue acribillado en un inmueble de la comunidad de San Joaquín. Los reportes dieron cuenta de que a las 22:30 llegó al inmueble un hombre a bordo de una motocicleta y disparó contra la víctima y luego se dio a la fuga hacia la frontera con Brasil.