Niña fue secuestrada y luego asesinada en Coripata, captores pidieron Bs 70.000 a la familia

En Coripata, al norte de La Paz, una niña fue secuestrada y sus captores pidieron al menos 70.000 bolivianos para liberarla. Horas después, la víctima fue asesinada.

La niña fue secuestrada ayer, lunes. Los captores mandaron mensajes a su familia para pedir dinero. El cuerpo de la menor fue encontrado a la altura de la tranca de la comunidad Auquisamaña.

"Mi esposo me llama y me dice que le han enviado un mensaje de secuestro, dice 'será broma o será verdad' (...) él me dice que están pidiendo una suma de dinero, 'si no tu hija se muere en 12 horas'", relató la madre de la pequeña.

La progenitora contó que le pidió mandar una foto o un video de su hija a la presunta raptora, quien aceptó y le envió una imagen de la pequeña cuando se encontraba de espaldas.

Entre lágrimas, la madre relató que horas después se logró detener a la persona que secuestró a su hija, pero se negó a dar declaraciones. La misma estaría arrestada y sería una familiar lejana de su esposo.