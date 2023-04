Dan tres años de cárcel al conductor de un micro que atropelló a un perro, pero no irá a la cárcel

En un procedimiento abreviado, Cándido C. A., el conductor de un micro en la capital cruceña, fue sentenciado por el Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal a tres años de cárcel en Palmasola por el delito de biocidio tras haber atropellado a un perro con su vehículo en pasados días.

Pese a esa determinación, se decidió que no deba estar recluido por su avanzada edad (67 años de edad), porque no tenía antecedentes y que la legislación boliviana no permite su reclusión por la cantidad de tiempo impuesto, afirmó el Fiscal Richard Almanza.

La autoridad jurisdiccional determinó que Cándido C. A. deberá realizar trabajo comunitario en zoonosis, debe acudir cada mes a la Fiscalía para firmar el registro biométrico y ya no podrá conducir más el micro con el que incurrió en el delito.

"Se ha obtenido una sentencia a una persona que conduce un vehículo y atropelló un can. De aquí para adelante, el conductor de cualquier vehículo tiene que tener más cuidado, porque caso contrario va a ser procesado", añadió.

La pasada jornada, tras ser aprehendido, Candido C. A. dijo estar arrepentido por haber atropellado al can en una calle de la zona La Cuchilla. El momento del hecho fue filmado por una cámara de seguridad y publicado en redes sociales.

Almanza consideró como un precedente el proceso a un conductor a pesar de que no lo vaya a cumplir en una cárcel.