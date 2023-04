Exjefe policial acusado de poseer auto robado en Chile es sobreseído

El excomandante policial de Uyuni, Raúl Cabezas, que fue denunciado de tener en su posesión un auto robado en Chile, fue liberado del proceso penal y disciplinario que tenía en su contra en el departamento de Santa Cruz.

Según fuentes consultadas por Erbol, el exjefe policial fue sobreseído en el ámbito penal y dicha resolución pasó a revisión del Fiscal Departamental, ya sea para ratificar o emitir una resolución distinta a la del fiscal del caso.

En este proceso, el teniente coronel Cabezas fue aprehendido en mayo de 2022 después de que en un reportaje de la televisión chilena se evidenció que tenía en su posesión una vagoneta reportada como robada en Chile. Entonces fue enviado al penal de Palmasola de manera preventiva, pero meses después fue liberado.

Inicialmente, el entonces jefe policial fue imputado por uso indebido de influencias y otros delitos, sin embargo, el juez que conoce la causa simplemente acreditó que se investigue el delito de incumplimiento de deberes.

Según las fuentes consultadas, la Fiscalía estableció que el jefe policial no influyó en el ingreso o robo de la movilidad chilena, entonces como funcionario policial no cometió esos hechos, además de no encontrar ninguna documentación que lo vincule de manera “contundente”.

Bajo esos argumentos se lo liberó del proceso penal por el tipo penal de incumplimiento de deberes.

El teniente coronel también fue liberado del proceso disciplinario que le seguía la Fiscalía policial. Sin embargo, la resolución será resuelta en primera instancia por el Tribunal policial de Santa Cruz y posteriormente pasará a el Tribunal Superior.

El inspector general de la Policía, Ricardo Pérez, consultado sobre este tema se limitó a decir que es el Tribunal Disciplinario Superior quien resolverá la situación de Raúl Cabezas.

“Es un tema que está en mano del Tribunal Disciplinario Superior, una vez que el tribunal emita una resolución es ahí donde emitiré un criterio”, señaló el inspector policial.

La investigación periodística chilena denunció que altos jefes de la Policía en Bolivia estarían involucrados con el tráfico de vehículos robados.

Según el reportaje, un vehículo robado en chile se encontraba en una propiedad de Cabezas en Santa Cruz. Incluso el investigador del Grupo de Recuperación de Vehículos se comunicó con el policía y después el coche fue abandonado en vía pública.