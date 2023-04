"Nadie me está anclando, mi teniente": Sale a la luz video del momento previo a la caída de los cadetes

Sale a la luz un nuevo video del momento previo a la caída de los dos cadetes en una demostración del "salto de la muerte" por el aniversario del Colegio Militar en La Paz. Según se escucha en el audiovisual, uno de los cadetes advierte a su instructor que no está lo suficientemente seguro para descender, pero éste le ordena que salte.



Uno de los cadetes al parecer portaba una cámara GoPro en el casco con la cual logró grabar el momento en el que su superior le ordenó caer. "Nosotros, aparte dice, pero... (...) Nadie me está anclando, mi teniente", dijo uno de los cadetes antes de caer y el oficial del Ejército le instruye, "P... salta de una vez". Este viernes, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen confirmó que tenía en su poder un grabador de videos que portaba uno de los estudiantes del Colegio Militar.



En el video se observa como otros cuatro cadetes caen, jóvenes que no sufrieron ningún daño y posteriormente caen los otros dos cadetes que al parecer según los audios fueron obligados a lanzarse.



El video es un elemento importante para la investigación del caso y a través de este audiovisual se puede identificar a los responsables de este trágico hecho que dejo gravemente heridos a dos cadetes que se encuentran internados en el Hospital del Sur.