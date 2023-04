Procesan a una pareja de policías acusada de golpear a un hombre que reclamaba una presunta infidelidad

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, a través de sus redes sociales dio a conocer que el oficial Alexander B. fue aprehendido y la uniformada Azarela C. quedó arrestada tras ser acusados de golpear brutalmente a un hombre, pareja de la acusada, quien reclamaba una presunta infidelidad. El hecho ocurrió en Santa Cruz.



Ambos uniformados serán procesados por la vía legal y disciplinaria de la Policía. La Fiscalía investiga el caso por el delito de lesiones graves y gravísimas.



"El oficial Alexander Bonificio Tirano fue aprehendido y la oficial, Azarela Juana Callisaya Flores, fue arrestada por el delito de lesiones graves y gravísimas, por atacar ferozmente a un ciudadano que presuntamente es la pareja de la oficial arrestada; quien descubrió que ambos efectivos policiales mantenían una relación, razón por la cual recibió una golpiza", indicó Del Castillo.



Al parecer, la pareja de policías mantuvo una relación a escondidas del hombre que resultó golpeado y al verse descubiertos decidieron golpearlo brutalmente, dejándolo con 35 días de impedimento.



La víctima habría estado detenida en el penal de Palmasola por una denuncia de violencia familiar, hace poco salió libre y descubrió la supuesta infidelidad de su pareja, con quien tiene una hija.



"He tenido un problema con un policía. El policía me hizo esto. Pillé a mi esposa con el mismo policía y él me hizo esto. Él (el policía) me agredió. Yo hace poco salí de Palmasola por violencia familiar. Ella me amenazó que estaba viniendo la patrulla para llevarme", relató la víctima en un audiovisual.



"Se comunica al pueblo boliviano que, como Gobierno Nacional y #PolicíaBoliviana, no se permitirá que ningún acto delictivo quede impune, venga de donde venga. (...) No se permite ni se permitirá este tipo de acciones en la institución verde olivo; se aplicará las sanciones correspondientes que establece el ordenamiento jurídico en el país", señaló Del Castillo.