Asciende a cinco el número de muertos en el accidente aéreo en Santa Ana del Yacuma

Cinco personas perdieron la vida este miércoles tras estrellarse la avioneta donde se encontraban en Santa Ana del Yacuma, del departamento de Beni. Los cuerpos llegaron hasta el hospital Jacobo Abularach, informó el médico Moisés Roberto Vasvaldo Claros.



Un informe preliminar indica que la aeronave, con matrícula CP 2625, realizaba vuelos de prueba cuando una de las alas se desprendió del fuselaje.



"Hubo un accidente aéreo. Llegaron cinco personas ya fallecidas al hospital a eso de las 18.00. En una ambulancia se los recogió. Todos fallecidos", confirmó Vasvaldo.



Una persona logró grabar con un teléfono celular los segundos que la avioneta tardó en caer a tierra.



"No se puede describir el estado de los cuerpos", añadió el galeno.



Al promediar las 19.00, sólo los familiares de una de las víctimas había solicitado el cuerpo, pero no le fue entregado en ese momento porque no se presentaron los documentos requeridos.



Mientras llegaban los documentos, el personal médico del hospital preparaba los certificados de defunción. Decenas de personas esperaban en las puertas de la morgue de Santa Ana, consternadas por lo ocurrido.