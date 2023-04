Cinco cadetes declaran por el "salto de la muerte", dicen que hubo orden de detener la maniobra

Cinco cadetes y un capitán del Ejército brindaron su declaración sobre el "salto de la muerte" que efectuaron dos estudiantes del Colegio Militar y que quedaron gravemente heridos. De acuerdo a los testimonios, el teniente Juan José Patzi, quien se encuentra en calidad de aprehendido, habría dado la orden para que los ahora heridos (Cristhian López y Erlán Condori) no realicen la maniobra.

Patzi fue aprehendido luego de brindar su declaración informativa este martes. El hombre continúa en celdas a la espera de su imputación formal.

Boris A., un cadete del Colegio Militar, que declaró en calidad de testigo, dijo que la maniobra debía realizarse entre 6 estudiantes y cuatro ya estaban listos y preparados, pero dos no lo estaban y, por lo tanto, se les habría pedido no saltar.

"Los otros que iban a realizar el descenso estaban midiendo la cuerda y anclar para realizar el salto de la muerte. Pero mi capitán Manfred Herrera indicó que ya no se ejecute el salto y que solo ejecuten el salto los cuatro que estaban anclados y nos indicó que saltemos solo los cuatro", declaró el estudiante.

Por su parte, Rodrigo T., otro de los estudiantes, mencionó que Patzi dio la voz de mando para el salto solo a cuatro de los cadetes.

"Antes de nuestro descenso ha verificado y ordenó que los cadetes López y Condori (internados tras la caída) no desciendan porque ellos no estaban aún anclados", declaró.

"Cuando me encontraba anclado escuché a mi teniente Patzi decir ˈno me saltenˈ, esto estaba dirigido a mis dos últimos camaradas, que están lesionados", relató por su parte el estudiante Enrique A.

La versión coincide con lo declarado por los estudiantes Luis A. y Rafael M. "Mi teniente Patzi les dijo que ya no salten, que solo salten los cuatro (...) pasó largo tiempo y mi brigadier López le dijo a mi brigadier Condori que gritaran su lema que era algo sobre la muerte. En ese momento mi teniente estaba a cargo de los explosivos", dijo uno de ellos.

Mientras, según el capitán del Ejército, Álvaro H., pidió a uno de los cadetes que no realice el salto. "El brigadier de cuarto año de ingeniería, Cristian López, al cual le indiqué 'no vas a saltar más'. El mismo me respondió: 'a su orden, mi capitán, no se preocupe'".

El hecho ocurrió el pasado 18 de abril, cuando los dos cadetes se lanzaron de una torre de más de 20 metros. Ambos están internados y uno de ellos estaría más grave que el otro. De acuerdo a videos, los dos jóvenes habrían alertado a sus superiores que no estaban anclados a la cuerda de seguridad.