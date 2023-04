Las claves del caso de la caída de los cadetes del Colegio Militar

El famoso ejercicio llamado ’salto de la muerte’ estuvo a punto de cegar la vida de dos cadetes del Colegio Militar del Ejército de La Paz, el pasado 18 de abril. Los afectados son estudiantes de cuarto año, Cristian López y Erlan Ángel Condori, ambos se saltaron al vacío de una altura de más de 20 metros y resultaron con graves lesiones y fracturas.

Tras lo sucedido, el Comando General del Ejército anunció que correrá con los gastos médicos de los dos uniformados que fueron internados en la unidad de terapia intensiva (UTI) de la Clínica del Sur, donde se actualmente se recuperan.

Tras lo sucedido, la Fiscalía abrió de oficio una investigación y realizó una inspección en el lugar donde se suscitó el accidente, además, inició con la citación de testigos.

Sin embargo, se denunció que la escena del accidente fue modificada.

Una de las primeras acciones del Comando General del Ejército fue relevar del cargo al comandante del Colegio Militar, Edward Rodrigo Aguilar Quiroga, para que las investigaciones se realicen en el marco de la "transparencia e imparcialidad".

El fin de semana pasado se conoció un video grabado por una cámara GoPro que llevaba Condori en su casco. En él, advirtió a su instructor que no estaba anclado antes de realizar el salto.

Y este martes, la Fiscalía dispuso la aprehensión del teniente Juan J.P. instructor del Colegio Militar del Ejército, quien supuestamente tiene cierto grado de responsabilidad en el accidente de los dos cadetes. El acusado asistió a declarar en el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público y posteriormente fue aprehendido por la Policía.

El abogado del instructor aprehendido culpó a los dos cadetes de no obedecer una orden.

“Se ha dado una orden de suspender el salto de los cadetes ahora heridos. Esa orden no ha sido cumplida. Se ha transmitido mediante radio que no salten, porque no habían practicado y no había medidas de seguridad”, sostuvo el abogado Ricardo Maldonado, según Erbol.

Un capitán del Ejército también fue aprehendido ayer después de que brindó su declaración informativa en el Ministerio Público.

Cinco cadetes brindaron su declaración sobre el “salto de la muerte” y, de acuerdo a los testimonios, el teniente Juan José P. habría dado la orden para que los ahora heridos no realizaran la maniobra.

Ministerio de Defensa

El ministro de Defensa, Edmundo novillo, señaló que hacen seguimiento a la recuperación de los dos cadetes y ratificó que el Gobierno y las Fuerzas Armadas se harán cargo de todos los gastos médicos.



Sobre la interrogante de ¿Cuál será el futuro de ambas víctimas en la institución castrense? El ministro señaló que aún es prematuro determinar qué sucederá, no obstante, aclaró que se buscará lo más favorable para los dos estudiantes.

Además, se anunció que el ejercicio "Salto de la muerte" será retirado de las prácticas en el Colegio Militar.