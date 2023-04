Se inician investigaciones por caso de bullying en colegio de La Paz

La Dirección Departamental de Educación La Paz y la Defensoría de la Niñez iniciaron las investigaciones sobre el caso de las agresiones a estudiantes con autismo en la unidad educativa Holanda, informó este viernes la autoridad de Educación, Carmelo López.

Padres de familia denunciaron que dos estudiantes con discapacidad fueron víctimas de una golpiza en la unidad educativa Holanda, ubicado en la zona del Cementerio en la ciudad de La Paz.

Circulan en las redes sociales imágenes cuando los dos colegiales fueron golpeados duramente por otros estudiantes, mayores que ellos, en un callejón cercano al establecimiento. A una de las victimas le rompieron la nariz.

"En las imágenes se ve que existe físicamente agresión a los niños y a esos golpes no podemos llegar, por eso, precautelamos el derecho a la educación y, por supuesto, el hecho tiene ser que ser sancionado", dijo López en un reporte en Bolivia TV y la agencia estatal ABI.

El informe del caso se conocerá hasta el próximo martes.

Lenny Paredes, madre de uno de los niños agredidos, denunció que el director de la unidad educativa le había pedido conciliar el caso con las familias de los agresores, quienes fueron detenidos por ocho horas y liberados bajo garantías.

"Mi hijo tiene discapacidad cognitiva y autismo, mi hijo es nuevo en el colegio Holanda, mi sobrino también tiene discapacidad (...) yo me constituí al lugar donde veo a mi hijo ensangrentado, totalmente destrozado, lo único que hice fue auxiliarlo, llevarlo a la Caja. Él me ha dicho que se ha caído, después no habló ni una palabra más, estaba super asustado", dijo Lenny Paredes en entrevista en la red Bolivisión.

Tras conocer el caso de bullying, los padres de familia expresaron su preocupación por el comportamiento de algunos escolares que, en más de una oportunidad, fueron vistos consumiendo bebidas alcohólicas y protagonizando peleas callejeras y provocando alarma entre los vecinos.

Los padres de familia de la unidad educativa formarán brigadas para patrullar en las inmediaciones de la zona, y piden la presencia policial para la seguridad de sus hijos.