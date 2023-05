Secuestradores bajan el rescate de $us 1 millón a 400 mil; el padre de la víctima reunió 10 mil

El padre del joven secuestrado informó que los captores le pidieron que al menos consiga 400 mil dólares de los 1.000.000 que exigían a cambio de liberar a su hijo; sin embargo, apenas logró recaudar 10 mil en dos días.

"No, escúchame, ya sabes lo que quiero. Por lo menos consígueme unos 400 mil o nada", dice uno de los secuestradores en una llamada que logró grabar el padre de la víctima.

Alrededor de las 19:40 del sábado, un grupo de encapuchados ingresó a una discoteca de la localidad Lauca Ñ, municipio de Shinahota del departamento de Cochabamba, para secuestrar al joven que administraba el local. Los padres recibieron dos llamadas en las siguientes dos horas para exigir 1.000.000 de dólares a cambio de liberar a su hijo.

"En otra llamada le digo: no tengo plata, es que la verdad no tengo plata, les digo. 'Entonces consíguete 400 mil, consíguete 400 mil, préstate, sabrás de dónde conseguirás si quieres que tu hijo salga vivo', me dicen. A las 3 horas me vuelve a llamar y me pregunta si ya conseguí la plata. De dónde voy a conseguir, aunque andándome prestando no voy a conseguir porque es mucha cantidad", relató Juan Carlos Arrázola, padre de la víctima, en contacto con Unitel.

Arrázola dijo que ayer recibió la última llamada para hacerle saber que su hijo está bien, pero eso dependerá del dinero. En respuesta, volvió a decirles que no tiene tanto dinero y cuestionó si se trataba de una confusión.

"Anoche me hablaron a las 11.00, me dijeron: ¿ya conseguiste? De esa cantidad bajaron a menos. Ya conseguiste esa cantidad. No, la verdad yo pude conseguir 10 mil dólares, dónde más voy a recurrir. No entiendo por qué. Desde ese momento no me volvieron a llamar", contó.

La Policía Boliviana desplegó el 100% de los efectivos del trópico de Cochabamba y también movilizó a las unidades de inteligencia, cibercrimen, grupos especiales y la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) para dar con la banda de secuestradores.