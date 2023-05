"Era mi trabajador, le traté como si fuera de mi familia", relata víctima del atraco en Yungas

Gabriel H. no puede salir del asombro. Uno de sus trabajadores al que hace cinco meses le pagó Bs 10.000, le dió techo y compartió la misma mesa para almorzar hoy atacó a machetazos a su familia en Arapata (Yungas de La Paz).



Su esposa está en estado de coma por un traumatismo encéfalo craneal como consecuencia de los golpes de machete, su hijo tiene heridas en la cabeza y el también fue golpeado.



"Me dijo que necesitaba trabajo, estaba como cinco mes y luego decidió irse, le pagué una cosa de Bs 10 mil y me dijo 'ya tengo platita, me iré a hacer un 'negocito' a Santa Cruz, así se fue y me agradeció y todo. Yo le atendí muy bien como si fuera de mi misma familia, comíamos en la misma mesa y como puede volver a atracarme", lamentó entre sollozos en declaraciones a la red Uno.



La esposa de Gabriel está internada con heridas graves en el cráneo y está noche será operada porque tiene al menos tres fracturas en el cráneo y por el momento está inconsciente.



Más temprano, cuando llegó al hospital pidió ayuda para su recuperación: "Ayúdenme por favor, quiero vivir por mis hijos" clamó varias veces, según se puede ver en videos compartidos en medios de comunicación de Yungas.



El informe policial indica de que el ataque ocurrió al promediar las 08:30 en la casa de Gabriel. Elisa, su esposa, se encontraba sola cuando su extrabajador acompañado de otro hombre ingresó violentamente a la casa y la atacó con un machete.



A los pocos minutos llegaron su esposo y su hijo, los delincuentes se abalanzaron contra ellos, los redujeron y los maniataron. Hirieron al menor.



"Nos han atracado dos delincuentes encapuchados, más antes a mi esposa le han macheteado en la cabeza, ella estaba en mi casa y yo estaba en otro lado, mi hijo estaba conmigo. Estaban buscando plata. Cuando yo llegué a mi casa, dos encapuchados me han agarrado y me han 'sonado' con machete. Me han amenazado con punzarle a mi hijo con machete", contó el esposo a la red Unitel.



Después de maniatar a las víctimas, los delincuentes se llevaron al menos Bs 20 mil y huyeron, pero los gritos de la mujer alertaron a los vecinos quienes cercaron a los atracadores y los retuvieron.



Al percatarse de la extrema violencia contra la familia, los pobladores hicieron justicia por mano propia y lincharon a uno de los asaltantes mientras otro fue auxiliado por la Policía y está noche llegó a las celdas de la Felcc de la ciudad de La Paz.