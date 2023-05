Las víctimas del sacerdote pederasta aparecen y piden justicia y reparación

Un grupo de víctimas del sacerdote español Alfonso Pedrajas apareció tras revelarse las decenas de abusos y violaciones que el jesuita había cometido durante años mientras dirigía un internado en Cochabamba.

El periodista de El País Julio Núñez, quien reveló el caso, en contacto con Los Tiempos, dijo que las víctimas con las que tomó contacto buscan justicia y reparación, no atacar a la Iglesia católica.

“El tema de buscar justicia es algo muy importante para las víctimas, la gran mayoría es lo que quiere, nunca con venganza, al menos en el caso de los alumnos. Yo creo que eso lo ha entendido bien la sociedad de Bolivia: las víctimas no buscan venganza ni es una empresa que han hecho, llamémoslo así, o iniciativa en contra de la Iglesia ni mucho menos; muchos son católicos, muchos buscan justicia, sobre todo, para que se les repare”, dijo Núñez.

En tanto, ayer, la representante de Mujeres de Fuego, Nidia Coca, señaló que un grupo de víctimas se contactó con el colectivo en busca de apoyo porque buscan justicia; sin embargo, aún temen ser revictimizados al darse a conocer públicamente.

“Las víctimas se han contactado con el colectivo”, confirmó Coca y adelantó que en los siguientes días harán su pronunciamiento y denuncia. “Queremos saber por qué (los sacerdotes) callaron, no queremos que sigan violando a nuestras hijas a nombre de Dios”, añadió.

“Vivimos en una sociedad totalmente machista y seguramente para un varón es más difícil denunciar un hecho de violación en un caso así. Nosotros vamos a poner el staff de psicólogos para las víctimas y vamos a cuidar el trato de las ellas para que no se manejen su identidad, para no revictimizarlos”, dijo Coca.

El periodista Núñez destacó que la Iglesia en Bolivia haya tomado la decisión de suspender a ocho sacerdotes provinciales como una medida cautelar para llevar adelante este proceso de investigación.

“Hay otro delito que no podemos dejar pasar, que es el encubrimiento. Hay que entender que Pica (Alfonso Pedrajas), en su diario aparece y también en la verosimilitud de los testimonios de las víctimas, señalan que la Orden lo supo desde los años 70 y lo permitió, permitió que siguieran abusando”, dijo.

A propósito, la Compañía de Jesús oficializó ayer la denuncia penal por este caso y prometió cooperación y transparencia en la investigación.

“No existe ningún involucrado específicamente identificado. La publicación que hace el periódico El País refiere que se habría denunciado esto en el pasado y obviamente en el pasado tuvo que llegar a los provinciales de ese entonces o los posteriores. Por eso, de forma preventiva, se ha suspendido a los exprovinciales vivos en la gestión del padre Pedrajas y los posteriores a su fallecimiento”, explicó Audalia Zurita, abogada de la Compañía de Jesús.

En tanto, el procurador Wilfredo Chávez presentó ayer una denuncia en la Fiscalía por el caso del jesuita.

“Estamos presentando una denuncia pública a quienes resulten con una participación de encubrimiento en el caso denunciado por una violación masiva que ha existido en el país, en consecuencia, en las ciudades de La Paz y Cochabamba. Esto involucra a varios exmiembros de la Iglesia católica que han fallecido, entre ellos el principal involucrado, pero debemos recordar que hay personas que todavía están en funciones en la Compañía de Jesús”, dijo Chávez.

La Conferencia Episcopal Boliviana emitió un comunicado en el que pide perdón a las víctimas de los abusos del cura Pedrajas y se compromete a colaborar con las investigaciones.

En 2021, enviaron una carta que pide investigar

La directiva del colegio Juan XXIII de Cochabamba fue informada el 14 de octubre de 2022 de las violaciones que el padre Alfonso Pedrajas cometió contra estudiantes; sin embargo, respondió que no podían hacer nada.

En la carta, la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Juan XXIII comunicó que habían recibido una denuncia de casos de pederastia que ocurrieron en la institución desde 1972 y solicitaron que el directorio inicie una investigación exhaustiva. Le indican, además, que en caso de que no se proceda con la investigación se verán obligados a recurrir a las autoridades.

La respuesta del director Arturo Moscoso llegó el 20 de octubre de 2022 y en su carta lamenta que hayan recibido denuncias de pederastia, pero que no podía hacer nada debido a que no le correspondía porque no fue en su directorio.

Exalumnos se reúnen para analizar acciones

Los exalumnos del colegio Juan XIII tendrán una asamblea hoy para determinar qué acciones tomar tras enterarse de las cartas enviadas a los directorios y jesuitas, pero las denuncias no fueron respondidas. Además, pedirán que se amplíen las investigaciones contra ellos por no hacer caso a las cartas enviadas y porque, conociendo la situación, no denunciaron.

Anunciaron la conformación de una comisión para tomar contacto con las víctimas y cuantificar a los menores agredidos sexualmente y apoyarlos en la denuncia para conocer cómo los acallaban y amenazaban.

“Queremos saber quiénes fueron las víctimas y cómo los acallaron para que no digan nada. Queremos saber cómo aguantaron tanto para brindarles nuestro apoyo”, dijo uno de los exalumnos.

CRONOLOGÍA

12 años de abusos sexuales a sus alumnos

En 1961 llegó a Bolivia y 10 años después fue director del colegio Juan XIII y empezó con los abusos.

Sobrino denuncia los vejámenes a los menores

En 2009 murió el padre Alfonso Pedrajas y, 13 años después, en 2022, su sobrino descubrió y denunció el caso.

La denuncia se hace pública

El 30 de abril, El País de España publicó los hechos del padre Pica e iniciaron las investigaciones.

Destituyen a provinciales por encubrimiento

El 3 de mayo, ocho sacerdotes provinciales fueron apartados por presunto encubrimiento.