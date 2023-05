Pedro Lima: Condenado por violación en España, el jesuita Luis Tó abusó de otros en Bolivia

Tras conocerse el caso de Alfonso Pedrajas, el jesuita español que vejó a más de 80 niños en Bolivia, se han conocido más casos de curas que, aprovechando su condición, han abusado de menores de edad. El exjesuita Pedro Lima, quien fue expulsado de la orden por denunciar los vejámenes, dice que, aparte de Pedrajas, otro depredador sexual fue Luis Tó, quien llegó a Bolivia para trabajar con pequeños, pese a que tenía una condena en España por violación.

"El padre Luis Tó fue condenado en España por abusar de una niña de 8 años y para eludir a la justicia, el provincial de entonces, Marco Recolons, lo trasladó hasta Bolivia para darle responsabilidades en instituciones como Fe y Alegría en El Alto", afirma Lima en entrevista con Urgente.bo.

Lo impresionante del caso, dice el exjesuita, es que pese a que se conocía sus antecedentes, se le permitió trabajar con niños. Incluso, el padre Marco Recolons y Alfonso Pedrajas "Pica", lo nombraron profesor de los jesuitas en el noviciado de Oruro. "Irónicamente" en la materia de Ética y Moral Sexual.

El exjesuita menciona que la Compañía de Jesús trató de minimizar el caso y que incluso negó que Luis Tó haya trabajado con menores.

"Lo desmiento totalmente, yo fui testigo de cómo trabajaba en catecismo familiar, cómo tenía acceso irrestricto a los colegios de Fe y Alegría, donde no cambió su actitud. Seguía repitiendo los abusos", asegura el exjesuita.

Asimismo, Lima, quien fue jesuita entre los años 1992 y 2001, expone que otro de los sacerdotes españoles pederastas fue Antonio Gausset, quien tenía una enfermedad degenerativa y caminaba con dificultades, por ello era "ayudado" por jóvenes y niños del área rural de Chuquisaca.

"A partir del mediodía, (Gausset) tenía reuniones, misas, al final del día tenía su vida social intensa, bebía bastante y cuando llegaba a las 03.00, 04.00 de la mañana, y sus ayudantes, ya cansados, cometía abusos contra ellos", relata.

Estos casos fueron dados a conocer al provincial del momento, dice Lima. Se trataba de Ramón Alaix, quien conocía de estos hechos y "sonreía" cuando escuchaba los casos, entre ellos también los de Pica.

"Él no se asustó tanto de los pederastas, sino de que yo sabía este tema y quería comunicarlo a las autoridades, por eso me sancionó, me amedrentó y me difamó mediante operadores de la Compañía de Jesús", agrega Lima.

El exjesuita asegura que hay varios jesuitas que abusaron sexualmente de indefensos y que tiene pruebas de ello. Adelanta que esta semana serán conocidos con nombres y apellidos.

Este lunes, la Compañía de Jesús, al conocer las declaraciones de Lima sobre encubrimiento y más pederastas religiosos, lo llamó para hacer oficial sus denuncias.