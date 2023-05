"Recaudé para el ministro alrededor de Bs 19 millones": Delatan coimas del ministro de Agua

Un excolaborador del ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos, reveló cómo la autoridad comenzó a operar desde su cargo para recibir coimas millonarias a cambio de adjudicar proyectos en licitación a diferentes empresas en el país.

El portal informativo Rimay Pampa difundió ayer el testimonio en primera persona de un excolaborador de Santos, que prefiere no difundir su identidad, donde ofrece detalles de cómo recaudó al menos Bs 19 millones desde 2020 hasta enero de este año.

"Apenas asumió el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en noviembre de 2020, me ofreció una dirección y me pidió que me encargue de negociar las obras. Desde aquella fecha hasta enero de 2023, calculo que recaudé alrededor de 19 millones de bolivianos en coimas para el ministro. Por ahora, no diré mi identidad por miedo a las represalias contra mi persona y mi familia, pero diré todo lo que hice y vi", indicó el testigo.

Según el testimonio, el excolaborador hizo favores a Santos mucho antes que sea ministro y también lo ayudó el día que fue nombrado ministro. En agradecimiento, la autoridad le ofreció una dirección dentro del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, pero no pudo ocupar el cargo a falta de un título profesional.

"Casi inmediatamente después de su posesión, el ya ministro, me pidió que yo me encargue de manejarle todo el tema de la negociación de las obras, me propuso que trabaje cerca de él", dijo el exconfidente.

Las diferencias entre ambos comenzaron por el porcentaje de la coima. El ministro Santos exigía que su colaborador cobre el 8%, porque tenía deudas y necesitaba dinero, pero éste se negaba a exigir ese porcentaje porque levantaría sospechas.

"Cuando yo le hablé del porcentaje, le dije que no podíamos pedir a las empresas más del 3%. Le dije que, si yo iba a manejar las cosas, no iba a trabajar así. Ya era demasiado ambicioso. No se puede pedir tanto porque se corría el riesgo de que las empresas hagan una mala ejecución de las obras. La comisión debería ser máximo un 4%. Dije al ministro que no iba a pedir a ninguna empresa más de ese porcentaje", contó.

El excolaborador indicó que Santos lo llamó a una reunión para establecer ese porcentaje en su despacho del piso 18 de la Casa Grande del Pueblo. En ese encuentro, la autoridad le dijo que estaba dando su nombre para que las empresas negocien por intermedio de él.

"La primera obra que el Ministerio adjudicó fue la construcción de alcantarillado en el distrito 6 de Viacha (La Paz). La empresa ganadora se llamaba Apolo. Primera obra, primer desacuerdo. El ministro me dijo que pida un 8 % de comisión. Yo me negué", relató.

En esa obra, el testigo indicó que la comisión fue del 3% por la adjudicación de la construcción de alcantarillado de Viacha, distrito 6, cuyo costo fue de 78 millones de bolivianos.

"La primera comisión fue de 2.340.000 por la obra en Viacha. La segunda obra adjudicada está en Cochabamba. Esta se dividió en tres lotes. Cada lote costó 23 millones de bolivianos. Calculo que en total recaudé para el ministro alrededor de 19 millones de bolivianos en coimas de todas las obras que negocié", dijo el excolaborador.

En su testimonio el exconfidente resaltó que denunció el caso a la viceministra de Transparencia y advirtió que, si algo llegara a pasar con él o su familia, sería total responsabilidad del ministro Santos.

"Cuando conté este caso de corrupción al periodista Andrés Gómez Vela (responsable de Rimay Pampa), éste me preguntó si tenía evidencias. Le entregué números de cuentas, nombres de palos blancos, chats, comprobantes de transferencias bancarias. También denuncié este caso a la Viceministra de Transparencia", resaltó.