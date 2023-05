Fiscalía acepta denuncia contra Santos Quispe y su acusadora reafirma que fue abusada

La Fiscalía aceptó la denuncia en contra del gobernador de La Paz, Santos Quispe, por presunto abuso sexual en contra de una exfuncionaria de la Gobernación. La acusadora, entretanto, ratificó su denuncia y acusó a la autoridad de intentar comprar su silencio con dinero y la entrega de ítems.

"El fin de semana, hemos tenido la denuncia realizada en la ciudad de El Alto, lo que se hace en todos los casos es admitir y generar la investigación correspondiente. Tenemos los 20 días en la etapa preliminar, en los cuales determinaremos si es cierto estos antecedentes que han denunciado considerando que el hecho se habría producido en diciembre", declaró el fiscal departamental de La Paz, Wiliam Alave, en declaraciones registradas por Cadena A.

Después explicó que se recabará toda la información como la declaración de la víctima al amparo de la Ley 348 y después se convocará a declarar a la autoridad departamental.

Ayer, en conferencia de prensa, el Gobernador de La Paz negó las denuncias en su contra y acusó a la exfuncionarla de buscar extorsionarlo. Según Quispe, la mujer le habría pedido 300 mil bolivianos e ítems de trabajo.

"La persona que me está denunciando es una ex funcionaria, que ha sido retirada por retrasos y ausencias (...) La señorita ex trabajadora quiso extorsionarme pidiéndome 300 mil Bs. o 4 ítems", aseveró.

El Gobernador de La Paz, asimismo, señaló tener la conciencia tranquila y afirmó que dejará la justicia hacer las investigaciones correspondientes.

No obstante, la mujer respondió al Gobernador, afirmó que no se callará y acusó a la autoridad departamental de haberla obligado a tener relaciones sexuales incluso en su despacho.

"Era feo, horrible, él me obligaba a tener relaciones incluso en su despacho. En su despacho me decía: 'Ven, aquí yo soy el que manda, yo soy el jefe', me decía; (...) yo creo que las cámaras no pueden mentir porque hay cámaras en la Gobernación", afirmó la exfuncionaria, citada por Página Siete.

Asimismo, la mujer negó haber extorsionado a Quispe y afirmó que fue el Gobernador quien intentó comprar su silencio.

"He visto el video donde dice que le estoy extorsionando, pero no es así. Él me ha venido a ofrecer, a mí, los Bs 300.000 y cuatro ítems. Incluso ha viajado a Coroico, donde mi familia, a ofrecer todo eso", dijo en un posterior contacto con la prensa.

Además, la joven contó que sufrió agresiones físicas por parte del gobernador en al menos tres ocasiones y que no denunció los hechos porque Quispe la "amenazó". "Él me tenía amenazada, yo seguía trabajando en la Gobernación", contó la joven de 22 años.