Presumen que secuestrado en Yapacaní fue trasladado en una avioneta a Perú

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, confirmó la versión de que Hernán Siancas Guzmán, el hombre secuestrado en Yapacaní, habría sido trasladado en una avioneta a Perú por una organización dedicada al narcotráfico.



"Estamos efectuando gestiones para preservar la vida del señor Siankas, pues el propio ministro de Gobierno se ha contactado con la Policía Nacional del Perú y estamos realizando gestiones para lograr su próximo retorno al país", afirmó el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera.



El hombre fue secuestrado el 8 de mayo en el municipio de Yapacaní (Santa Cruz) y la Policía señala que el secuestro se produjo debido a una deuda de 400 kilos de droga contraída por la víctima.



Las sustancias contraladas habrían sido enviadas a Paraguay por Siankas pero no habría pagado a los narcotraficantes por lo que éstos enviado a dos hombres para secuestrarlo.



Los dos captores demandaron $us 1 millón para liberarlo y ya están detenidos, pero no lograron la liberación del secuestrado porque habría sido llevado al vecino país.



Los detenidos fueron identificados como Limbert Vargas Ramírez y Ronald Arnés. Uno de ellos usó un celular con número de Perú para escribirle a la familia de Siankas y pedirle la suma millonaria por su rescate. Éstos delataron a sus cómplices, dos ciudadanos peruanos conocidos como: "Chino y Toro".



"Los detenidos afirman que este secuestro tiene origen en él envió de 400 kilos de droga al Paraguay, actividad que había generado una de deuda de poco más de $us 1 millón que no había sido pagada por el ahora plagiado", detalló Aguilera.



El viceministro indicó que, según el relato de los aprehendidos en este caso, el miércoles 10 de mayo la víctima fue sacada del país en una avioneta y trasladada hasta Perú, en donde permanecería privada de libertad.