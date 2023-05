Dictan seis meses de prisión preventiva para los dos hombres acusados de secuestrar a un hombre en Yapacaní

La justicia dictó este domingo 180 días de prisión preventiva en la cárcel del Centro de Readaptación Productiva de Okinawa Montero (Cerprom), para Limberg Vargas Ramírez y Ronal Peredo Arnez acusados por el secuestro de Hernán Siancas el 8 de mayo.



El fiscal asignado al caso, Daniel Bejarano, informó que los dos acusados fueron usados por un grupo delictivo de peruanos y recibieron la suma de 10.000 dólares para plagiar a Hernán Siancas.



"La esposa de uno de los secuestradores relata que los hoy imputados eran amenazados por los peruanos por los 400 kilos de droga. Aparentemente (Hernán) realizó un volteo y por eso un tal 'Toto', de nacionalidad peruana, paga 10 mil dólares para secuestrar al señor Siancas", explicó Bejarano.



Siancas fue secuestrado el 8 de mayo en el municipio de Yapacaní (Santa Cruz) y la Policía señala que el secuestro se produjo debido a una deuda de 400 kilos de droga contraída por la víctima.



Las sustancias contraladas habrían sido enviadas a Paraguay por Siankas pero no habría pagado a los narcotraficantes por lo que éstos enviado a dos hombres para secuestrarlo.



Los dos captores demandaron $us 1 millón para liberarlo, pero no lograron la liberación del secuestrado porque habría sido llevado a Perú.