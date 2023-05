La Compañía de Jesús anuncia que remitirá casos de pederastia a la justicia ordinaria y refuerza su apoyo a las víctimas

Tras los casos de pederastia revelados recientemente, la Compañía de Jesús en Bolivia ha tomado la decisión de llevar todo caso a la justicia ordinaria y no así llevar investigaciones internas, informó el Superior Provincial, Bernardo León.



"Hemos de reconocer que no todos los sistemas diseñados son los adecuados y estamos aprendiendo de la experiencia que hay que tomar otro camino, por consiguiente, la Compañía de Jesús ha optado una nueva orientación que ya han ido viendo ustedes: que no existen más investigaciones internas de hoy en adelante y todo va a justicia ordinaria", dijo León en Erbol



Aclaró, sin embargo, que la Compañía de Jesús no se desentenderá de los casos, sino que ha reformulado su espacio recepción de denuncias con la integración de nuevos profesionales que puedan ayudar a las víctimas con empatía y delicadeza.



León explicó que una vez recibida la denuncia, por teléfono o internet, una psicóloga recibe el caso y hace un primer acompañamiento a la víctima. Asimismo, se ofrece la asesoría legal para asentar la denuncia en la justicia ordinaria y después hacer que el proceso de investigación.



"Lo que tenemos claro es que nosotros estamos comprometidos con todas las investigaciones que se vayan a empezar y las que están en curso", sostuvo.



Anunció que dentro de poco la responsable del departamento de recepción de denuncias emitirá un informe sobre los casos atendidos.



La Compañía de Jesús ya habilitó el celular +591 78830458 y el correo [email protected] para recoger testimonios de las víctimas.