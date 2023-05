Cinco exfuncionarios de Migración Pando detenidos por tráfico de personas

La directora general de Migración, Katherine Calderón, informó que hasta el momento se arrestó a cinco exfuncionarios de Migración en el departamento de Pando por su presunta implicación en el delito de tráfico de personas.



El caso se inició a finales de abril cuando la Policía intervino un vehículo en el Aeropuerto Internacional de El Alto que transportaba a un grupo de ciudadanos nepaleses que ingresaron ilegalmente al país.



Como resultado, se detuvo y encarceló a Erwin Q. V. y Marco Antonio V. C., quienes eran los responsables de trasladar a migrantes extranjeros. Posteriormente, también se implicó a Kathya A. F., encargada de la Inspectoría y Arraigos de la administración de Migración Pando, quien actualmente se encuentra bajo detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes (COF).



En el marco de la investigación, Calderón anunció que el miércoles pasado se detuvo a Carlos F. M., exresponsable distrital de Migración Pando, y a Guadalupe E. R., exencargada de Extranjería y Filiación.



"Estas personas, utilizando y abusando de sus funciones, facilitaban el traslado de migrantes sin llevar a cabo las debidas intervenciones que les correspondía como encargados del control migratorio, especialmente considerando que Cobija es una ciudad fronteriza", explicó Calderón.



Además, se emitió órdenes de arresto contra dos inspectores de Migración en Pando, identificados como Fabiola M. L. C. y Guido Rodolfo Z. V., quienes aún no han sido localizados.



Calderón afirmó que solicitará la declaración de rebeldía contra estos dos exfuncionarios.