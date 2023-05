Sacerdote involucrado en caso de abuso sexual salió del país

El segundo sacerdote del templo de San Roque de la orden Carmelitas en Tarija, Garvin Grech, involucrado en una denuncia de abuso sexual, salió de Bolivia rumbo a Argentina la noche del miércoles. El obispo de Tarija, Jorge Saldías, señaló que no tenía conocimiento del caso, pero dijo que contribuirá con la investigación.

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Edgar Cortez, señaló que los casos de pederastia que se investigan a nivel nacional están en reserva. Por lo tanto, no se pueden dar más detalles del proceso de investigación.

La Policía informó que Grech salió del país por la zona fronteriza de Bermejo la noche del miércoles, poco después de la aprehensión del párroco Milton Murillo, quien luego fue enviado a la cárcel.

La Fiscalía analiza una extradición de Grech debido a que ayer debía presentarse a declarar.

La denuncia contra los religiosos de Tarija salió a la luz a raíz de las investigaciones de la pederastia del sacerdote español Alfonso Pedrajas, más conocido como padre Pica, quien relató la forma en como vejó a más de 80 estudiantes del internado Juan XXIII, historia que fue publicada el 30 de abril por el periódico español El País.

Grech salió de forma legal por la zona fronteriza, ya que no había activada ninguna alerta migratoria u orden de aprehensión en su contra.

Por su parte, Saldías, aseguró que no sabía de la fuga de Grech y que la Iglesia está dispuesta a colaborar en las investigaciones. “La justicia que investigue y, si encuentra culpable a cualquier, que sea sancionado”, dijo.

Más control

En tanto, el vocero de Gobierno, Jorge Richter, anunció que todos los religiosos que ingresen al país tendrán que presentar un certificado de antecedentes.

“Es ésta una medida preventiva, y la vamos a comunicar (a la Iglesia católica) porque se van a solicitar los antecedentes de cada uno de estos religiosos, sobre todo de extranjeros, que lleguen al país”, dijo.

Lima y exalumnos visitan el excolegio Juan XXIII

El exjesuita Pedro Lima y exalumnos del internado Juan XXIII visitaron ayer la infraestructura del centro educativo, donde denunciaron que algunos predios fueron vendidos.

“Me acaban de decir algo que me duele, me acaban de decir que el colegio se ha vendido una parte. Con qué derecho se ha vendido si este colegio es donación. No puedo creer, que no conforme con cerrarlo lo están vendiendo. Yo no quiero creer que la Compañía (de Jesús) para cubrir un delito de lesa humanidad está incurriendo en (la venta de) mobiliario”, expresó.

Lima mientras paseaba por el jardín del exinternado Juan XXIII, con la voz temblorosa y acompañado de los exalumnos, mostró una foto donde pusieron en venta predios del inmueble. Pidió a las autoridades competentes investigar.