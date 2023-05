FELCN incautó 795 bultos de hoja de coca proveniente de Perú

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este lunes que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) decomisó 795 bultos, unas 20.344 libras, de hoja de coca que provenían de Perú.

1/4 Informamos a la ciudadanía sobre el secuestro de bultos de hoja de coca provenientes del #Perú que estaban siendo ingresada al país de manera ilegal en un tractocamión. Este vehículo fue detenido junto con su conductor en el puesto de Achica Arriba el pasado 18 de mayo. pic.twitter.com/i6v1U4KE4d — Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio (@EDelCastilloDC) May 22, 2023





"La Policía Boliviana, a través de la FELCN procedió al decomiso inmediato de esta hoja de coca peruana que serían 795 bultos, haciendo un peso total de 20.344 libras. Está hoja de coca ha ingresado de manera ilegal al territorio nacional", indicó Del Castillo.



Del castillo detalló que el secuestro de la hoja de coca se dio a las 23.00 horas del 18 de mayo, durante un control vehicular en la zona Chica Arriba de la provincia Ingavi, del departamento de La Paz.



"En el interior de vehículo tipo volvo se encontró varios bultos, yutes de color azul y blanco, conteniendo en su interior hoja de coca peruana que estaba presada y muy bien camuflada no nylon", señaló la autoridad.



Según Del Castillo, la hoja de coca secuestrada no tenía el fin de ser comercializada, sino que iba a ser desviada al narcotráfico y a otros ilícitos dentro del país.



"La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico por este gran secuestro de la hoja de coca proveniente de Perú, que no solo iba a ser utilizada para desviarla al narcotráfico, sino también que se estarían cometiendo otros tipos de ilícitos en el territorio nacional, como ser el contrabando", comentó.