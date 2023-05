Caso secuestro: Siancas tiene un proceso por violación a menor y se lo investiga por narcotráfico

Hernán Siancas, el hombre que fue secuestrado en Yapacaní y liberado en Trinidad, tiene un proceso por violación a una meor y es investigado por narcotráfico, confirmó el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera.

Además, Aguilera indicó que la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) deberá continuar las investigaciones de que Siancas estaría ligado al narcotráfico.

Aguilera también confirmó que Siancas no fue trasladado a Perú y su familia no pagó $us 1 millón por el rescate, como se había denunciado.

“La Ley 1008 hace referencia a la intermediación de droga, porque Bolivia es un país de tránsito de una droga que viene de Perú que estaría vinculado a Siancas. De acuerdo a las investigaciones de la Policía Boliviana, vincularían a Siancas con este delito”, remarcó.

Siancas fue secuestrado el 8 de mayo. Su familia denunció el caso tres días después en Yapacaní, Santa Cruz. El sujeto fue liberado el lunes 22 de mayo y quedó con detención preventiva por un caso de violación de 2018. Aunque, las autoridades proyectan que también sea procesado por narcotráfico, porque este sería el supuesto motivo del secuestro, reportó Unitel.

Aguilera indicó que Siancas fue procesado en 2018 por una denuncia de violación, pero no se presentó al juicio por lo que estaba declarado rebelde y tenía una orden de detención preventiva que fue ejecutada recién el lunes 22 de mayo, cuando fue liberado.