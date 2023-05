Envían a la cárcel a padre y abuela de niña que fue golpeada por no hacer su tarea

El Juzgado Segundo de Instrucción Anticorrupción de La Paz determinó este miércoles la detención preventiva, en diferentes cárceles, para el padre y la abuela de una niña de seis años de edad a quien la golpearon por no poder realizar una tarea que le dejaron en el colegio.



En la audiencia de medidas cautelares, se definió que el hombre sea enviado al penal de San Pedro, mientras que la mujer al Centro de Orientación Femenina de Obrajes (COF), ambos por el lapso de seis meses, mientras se desarrolles las investigaciones, informó la fiscal Verónica Miranda.



El caso se conoció en pasados días cuando padres de familia de la unidad educativa donde asistía la menor llegaron hasta las oficinas de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para presentar una denuncia por las lesiones que tenía. El hecho es investigado por violencia familiar.



De acuerdo con el informe médico forense, se estableció que la niña tiene el síndrome de Kempe que significan ciertas características por abusos y maltratos por parte de los progenitores. La victima actualmente se encuentra internada en un centro de salud.



"Las lesiones han sido de meses, semanas, incluso días, y recientes; es así que presenta cicatrices, lesiones que están en etapa de recuperación y también presenta otras que son actuales", informó Miranda.



Según la relación de los hechos, la niña, al no poder realizar una tarea que le dejaron en el colegio, su padre la procedió a golpear, mientras que la abuela la habría bañado con agua fría.



No se pudo establecer si la menor tiene más familia, mientras tanto, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia son las que se encargan de indagar su situación ya que la madre se encontraría en Perú.