Un muerto y tres heridos tras emboscada de contrabandistas a patrulla en Villazón

El pleno de la Cámara de Senadores, de mayoría del MAS, sancionó este jueves el proyecto de Ley 363/2022-2023, que acorta los tiempos para la preselección y elección de candidatos rumbo a las... Ver más Senado sanciona la ley corta de elecciones judiciales y la pasa al Ejecutivo para su promulgación

Erlan Condori, uno de los cadetes del Colegio Militar que realizó el "salto de la muerte" el 18 de abril, contó que le falta un pedazo de su cráneo y no siente su barriga ni sus piernas. En los... Ver más Cadete Erlan Condori: "Me falta un pedazo de cráneo y no siento mi barriga ni mis piernas"

Una pareja de Tarija recibió el nacimiento de cuatrillizos en el Hospital San Juan de Dios, conmoviendo al personal de salud. La familia pide ahora el apoyo de la población porque no tienen los... Ver más Nacen cuatrillizos en Tarija y padres piden apoyo