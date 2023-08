Gobierno aprehende a 17 personas e investiga a otras 35 por caso del narcotraficante Marset

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, reveló este martes que un total de 35 personas están siendo investigadas en relación al caso vinculado al narcotraficante Sebastián Marset. Hasta el momento, 17 personas han sido arrestadas, incluyendo a funcionarios del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP).



Según los datos recopilados por Del Castillo, se ha determinado que Marset ingresó al país el 25 de octubre de 2018, cuando el actual gobierno no estaba en funciones. En ese momento, utilizaba el nombre de Gabriel de Souza. Posteriormente, el 11 de abril de 2019, presentó un certificado impreso y el 17 de ese mismo mes obtuvo su carnet boliviano, hecho que no ocurrió durante el mandato de Del Castillo como ministro de Gobierno.



El 22 de abril de 2019, en Montero, se emitió un pasaporte a nombre de Marset. Cabe destacar que las oficinas del SEGIP en Montero fueron inauguradas ese mismo año, mientras que previamente no existían en la capital boliviana. Así, Marset logró obtener residencia como uruguayo y, al día siguiente, obtuvo la nacionalidad boliviana.



En cuanto a su segunda identidad, Marset se presentó como Luis Paulo Amorim Santos, ciudadano brasileño. Bajo esta identidad, ingresó al país el 8 de abril de 2023, y para obtener su documentación de residencia, presentó un certificado de antecedentes policiales avalado por el Consulado de Brasil.

Del Castillo también informó que recibió la información completa de Sebastián Enrique Marset Cabrera el 23 de junio, por parte de las autoridades paraguayas y dijo que desde esa fecha se inició su búsqueda dentro del territorio boliviano.