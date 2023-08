La Policía cierra filas, rechaza favorecer a Marset en su huída y le pide entregarse

La Policía expresó este miércoles su rechazo a las acusaciones que hizo el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset sobre una presunta vinculación que habría tenido algún jefe policial en su huida y le pidió que se entregue.



Flanqueado por diferentes jefes de la institución del orden y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), el comandante general de la Policía, general Álvaro Álvarez, dio lectura a un comunicado sobre las "fraudulentas y temerarios acusaciones" del prófugo de la justicia.



En el documento, la Policía aseguró que las aseveraciones de Marset pretenden sembrar "duda y confusión" debido a que estos tres días se logró afectar de forma directa las actividades y bienes que tenía en la capital cruceña.



"Sus mensajes no afectarán nuestro trabajo, lo vamos a encontrar y lo vamos a detener. Utilizaremos toda la fuerza legal para no dejar sus actos en la impunidad. Continuaremos afectando sus estructuras, sus alianzas, a sus colaboradores, cómplices, encubridores, todas sus conexiones; estamos detrás suyo y de toda su organización", señala.



En un video que circula en redes sociales, Marset vinculó al director de la Felcn -sin precisar el nombre- por presuntamente haberle alertado del operativo de captura en su contra y además de recibir dinero.



"La única forma de parar nuestro accionar, es que usted (Sebastián Marset) se entregue, no vamos a cesar en su búsqueda", añade el comunicado donde además se pide a la comunidad internacional no dejarse sorprender con un proceso "sistemático de confusión, amenazas y miedo" que busca implementar.



La institución del orden respaldó el trabajo de los directores y mando institucional quienes encabezan las operaciones para propiciar su captura.