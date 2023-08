Del Castillo admite reunión con policías paraguayos en febrero, pero no por el caso Marset

Ante las acusaciones del exministro Carlos Romero, el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo desmintió las afirmaciones y afirmó que sí se reunió con agentes policiales de Paraguay para hablar de otro tema y no así sobre el caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.



"Nos vemos obligados a realizar la presente conferencia de prensa (porque) exautoridades, viejos políticos, personas que no desarrollaron una buena gestión en su momento, hoy y todo este tiempo, están señalando falsedades en distintos medios, y la primera de ellas que queremos desmentir es que la información habría llegado hace un par de meses al territorio nacional sobre la identificación de Marset", dijo Del Castillo en una conferencia de prensa.



(Video extraído de Bolivia Tv)Detalló que la información sobre el narcotraficante llegó recién en junio de esta gestión y no así como afirmó Romero, quien con base a publicaciones de medios paraguayos, señaló que información sobre Marset habría llegado en febrero de este año.



"La información (acerca de Marset) recién empezó a trasladarse hacia el Estado Plurinacional de Bolivia en el mes de junio, precisamente el día 16, cuando tuvimos la reunión del Mercosur entre ministros del Interior. "Por tanto, desmentimos categóricamente (la versión de Romero. El caso de un secuestro) es el que se tocó en febrero y (...) recién en junio nos pasaron la información de que este ciudadano (Marset) se encontraría dentro del territorio nacional", declaró la autoridad.



Este jueves, el exministro de Gobierno de la gestión de Evo Morales, indicó que Paraguay no solo alertó de la presencia en Bolivia de Marset, sino de otros dos "peces gordos" del narcotráfico que estarían en territorio nacional.



"Lo más grave es lo que se publicó anoche en la prensa de Paraguay y resulta que al ministro le habían informado no solamente de Sebastián Marset (quien actualmente es buscado en Bolivia tras su fuga), le habían informado de la presencia de Lindomar y el pastor Insfrán. Estamos hablando de (...) tres peces muy gordos del narcotráfico rodeados de comandos (de Brasil o Uruguay), es decir", afirmó Romero.



Del Castillo pidió a Romero ser cauteloso al momento de dar una información sobre el caso Marset, además que no dé declaraciones antojadizas.



"Aprovecho está conferencia para desmentir categóricamente (declaraciones) aquellas exautoridades que está politizando, polemizando un tema tan controversial como lo el narcotráfico. Pedirle (a Romero) que tenga mayor cautela y que informe con la verdad y no tenga declaraciones antojadizas sobre esta temática", insistió la autoridad estatal.