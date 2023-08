La Policía identifica a 13 familiares de narco uruguayo que estarían en Bolivia

Después de cuatro días de su huida en Santa Cruz, Sebastián Marset (32) apareció ayer a través de un video en el que “agradece” al Director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) por alertarlo para evitar su aprehensión.

Ante esto, el comandante general de la institución, Álvaro Álvarez, rechazó la declaración del narco uruguayo y advirtió que seguirá la búsqueda hasta capturarlo y afectará a su estructura, alianzas y encubridores.

En tanto, la Policía también reveló en las últimas horas que identificó a 13 familiares de Marset que estarían en Bolivia, entre ellos, Diego Nicolás Alba Marset, su hermano menor, quien también tenía tres identidades adulteradas y fue visto por la zona Equipetrol de Santa Cruz.

“Indudablemente forma parte del círculo familiar del narcotraficante, es por eso que se ha efectuado una serie de intervenciones que nos han permitido derrumbar una estructura de protección legal y de protección material”, dijo el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera.

Agregó que tiene identidades de Uruguay, Paraguay y Brasil, “en todas sus fotos este sujeto guarda el mismo comportamiento fisionómico, pero los datos de país son diversos, esto se utiliza para disfrazarse de otras personas”.

El comandante general de la Policía mostró fotografías de los padres y dos hermanos de la esposa de Marset, Gianina García Torche. También exhibió imágenes de los padres del uruguayo, a cuatro hermanos y finalmente, las fotografías de sus hijos.

Narco difunde video

“Gracias al director de la Felcn logré irme, porque él me avisó que el Ministro había dado orden de aprehensión contra mí. Como no hice las cosas bien, se está molestando a la gente inocente que no tiene nada que ver”, dijo Sebastián Marset en un video que envió a varios medios cruceños.

El director nacional de la Felcn, Ismael Villca, rechazó en su totalidad las declaraciones del narcotraficante uruguayo e indicó que, si es necesario, se someterá a una investigación. “Mi trayecto de 30 años de servicio no van a empañar ni ser manchadas por mentiras y declaraciones que rechazo y niego de esta lacra”, dijo.

El comandante general de la Policía, Álvaro Álvarez, dijo que la posición institucional “es de rechazo absoluto a estas fraudulentas acusaciones que lo único que pretenden es sembrar duda y confusión. Sebastián Marset, sus mensajes no afectaran nuestro trabajo, lo vamos a encontrar y lo vamos a detener”.

Antes dijo que se tiene evidencia de que el narcotraficante sigue en territorio boliviano junto a su familia.

La criminóloga y abogada Jesica Echeverría señaló que el mensaje de acusación contra el jefe antidrogas es una distracción para desviar las investigaciones y porque se siente amenazado y molesto por el trabajo de la Policía. “Hay que preguntarse que detrás de esa acusación a quién buscaría salvar”, dijo.

“Ésta es una clara operación de desinformación. Habría que preguntarse más bien ¿por qué un narcotraficante fugitivo saca un video con el objetivo específico de condenar a una autoridad y absolver a otra?”, escribió la criminóloga Gabriela Reyes.

El uruguayo es buscado por Interpol, Europol y la DEA, instituciones que lo definen como narcotraficante líder de la organización denominada Primer Cártel Uruguayo (PCU).

Siete hombres armados escoltaban a Marset y su familia en Santa Cruz

La Policía difundió fotografías de siete hombres que formarían parte del cuerpo de seguridad del capo del narcotráfico Sebastián Marset.

Mediante cámaras de vigilancia, habrían logrado identificarlos como sus guardias de protección, y es que cuentan con armamento de grueso calibre, celulares, teléfonos satelitales e inhibidores de señal.

En una de las imágenes se ve a un guardaespaldas con los hijos de Marset, mientras que los otros estaban ubicados en distintos puntos de una vivienda. De acuerdo con el reporte de la Policía, todos serían extranjeros.

En tanto, las investigaciones continúan y también la búsqueda del narco uruguayo. Hasta el momento se realizaron varios allanamientos en los que la Policía secuestró más de 40 vehículos e incautó varios inmuebles, todos en Santa Cruz, con lo que se calcular una afectación de por lo menos 8,8 millones de dólares.

El comandante general de la Policía, José Álvarez señaló que sólo los vehículos secuestrados suman un valor aproximado de 1,1 millones de dólares, mientras que los inmuebles están valuados en cerca de 5 millones de dólares aproximadamente.