Policía identifica al hermano de Sebastián Marset y allana su domicilio

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, informó la noche del miércoles que la fuerza del orden logró identificar al hermano de Sebastián Marset; tras allanar su domicilio, se determinó que Diego Nicolás Alba Marset cuenta con tres identidades.

"De manera independiente hemos logrado establecer que el señor Diego Nicolás Alba Marset, nacido el 5 de noviembre de 2001, también presenta tres identidades; una como ciudadano brasileñ, otra como ciudadano uruguayo y una tercera como ciudadano paraguayo", informó a Bolivia TV.

Sebastián Marset Cabrera es un narcotraficante de nacionalidad uruguaya, que se refugió en Bolivia utilizando tres identidades falsas. El sábado pasado estuvo a punto de ser capturado por la Policía Boliviana. Sin embargo, logró darse a la fuga en el departamento de Santa Cruz.

Es considerado un "narco de alto valor" por ser buscado por la Interpol, la DEA, y países de la región, como Uruguay, Brasil y también Paraguay.

Tras los recientes operativos, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) informó que los vehículos secuestrados ascienden a $us 2 millones; los inmuebles a $us 6,8 millones; celulares a $us 3.000; dinero en efectivo $us 7.000 y otros objetos suman $us 20.000.

En los allanamientos -la fuerza del orden- incautó 17 fusiles, una pistola, 1.915 municiones, 28 cargadores para diversos tipos de armas, cuatro chalecos antibalas, una motocicleta, 31 vehículos, cuatro cuadratracks, un vehículo recreativo deportivo Terix. Además, se halló marihuana, documentos, animales silvestres y otros.