Policía localiza el lugar exacto de grabación del video del narcotraficante Marset

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, anunció el viernes por la noche, tras intensos trabajos de inteligencia, las autoridades lograron ubicar el lugar donde el narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset grabó un video, revelando su escondite en la hacienda La Providencia, ubicada en el municipio de La Guardia.



Durante el día viernes, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) llevaron a cabo al menos 15 allanamientos en la ciudad en busca del narcotraficante y de las personas que tuvieron vínculos estrechos con él.



Asimismo, el comandante de la Policía, Álvaro Álvarez, afirmó que Marset, todavía se encuentra en territorio nacional y que al momento se afectó cerca de $us 10 millones en su patrimonio.



"Nosotros tenemos todavía la hipótesis de que este señor está en nuestro suelo patrio, porque no solo hemos desarrollado actividades que permiten cerrar aeropuertos y pistas de aeronaves, sino también carreteras y vías urbanas", aseguró en contacto con Radio Panamericana, según reporte de medios estatales.



Detalló que desde el pasado fin de semana, cuando se planeaba su aprehensión, pero que no se concretó, la policía movilizó a 2.850 uniformados en todo el territorio nacional en su búsqueda.



El personal policial se desplazó a las ciudades capitales, ciudades intermedias, pasos fronterizos, terminales y aeropuertos.



Se denominó a las acciones de búsqueda del narcotraficante como Operativo León 23, que coincide con el club Los Leones El Torno FC, del que se adueñó, y con el dorsal 23 con el que jugaba en la División Primera "A" de la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF).



A la fecha, se realizaron 44 allanamientos, 16 personas guardan detención preventiva de 35 que son investigadas.



Se secuestró 17 fusiles, dos pistolas, 1.873 proyectiles, 28 cargadores de fusiles y pistolas, cuatro chalecos antibala, una motocicleta, 49 vehículos (10 de alta gama), cuatro cuadratracks, un Teryx, 21 teléfonos celulares, marihuana, tres cajas fuerte, animales silvestres y domésticos, entre otros.



Además, se secuestraron 13 inmuebles y dinero: Bs 40.000 y $us 420.000.