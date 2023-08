Fiscalía evalúa convocar al director de la Felcn a declarar en caso Marset

La Fiscalía departamental de Santa Cruz, encargadas de investigar diversos delitos relacionados con el narcotraficante Sebastián Marset, están elaborando un informe detallado para evaluar la posibilidad de convocar al director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Ismael Villca, para declarar en relación a la investigación en curso.



El fiscal de Sustancias Controladas, Julio César Porras, reveló esta información durante una entrevista el martes por la mañana. La investigación, que involucra acusaciones de tráfico de sustancias, ha llevado a la consideración de citar a declarar al director de la Felcn en busca de aclarar los acontecimientos.



"Hemos solicitado un informe detallado en este caso, necesitamos ese informe para evaluar. No descartamos nada porque estamos en una investigación, pero seremos prudentes", declaró.



El pasado 2 de agosto, Sebastián Marset envió un video en el que agradecía al director nacional de la Felcn por su apoyo para escapar mientras se llevaban a cabo operativos cerca de su residencia en la zona norte de la capital. Sin embargo, las declaraciones de Marset fueron cuestionadas por la Policía y el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, quienes respaldaron al director de la Felcn.



El comandante nacional de la Policía Boliviana, general Álvaro Álvarez, afirmó: "No nos dejemos sorprender por este criminal que busca implementar procesos de desinformación y tergiversar la verdad. Respaldamos el trabajo de nuestros directores para propiciar la detención de este narcotraficante".



La Fiscalía espera recibir el informe completo de las comisiones en los próximos días, lo que permitirá tomar una decisión sobre si se convoca o no al director de la Fellcn para declarar en el caso. El director de la Felcn ha afirmado ante los medios que su trabajo es "intachable y no se verá manchado por mentiras malintencionadas".