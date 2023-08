Marset reaparece en video: "Si abro mi boquita, se les complica; de Bolivia me fui hace rato”

En nuevo video difundido en redes sociales, el narcotraficante Sebastián Marset defendió a su familia y atacó al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, a quien lo tildó de "burro" por brindar información falsa.





En el audiovisual donde se aprecia que se encuentra dentro de un vehículo, señaló que su hermano, Diego Marset, tiene nacionalidad brasileña, paraguaya y además boliviana. Según dijo, todo es 100% legal. Con relación a sus padres, informó que son uruguayos y cuentan con sus documentos legales en ese país.



"Tanto intercambio de información que hacen entre los países, señor ministro (de Gobierno), me gustaría que no pierda tiempo como lo hace y porque no se le ocurre, previa a sus conferencias de prensa, corroborar las informaciones y no quedar tanto como burro frente a su país y al mundo entero que ve las noticias", cuestionó.



Marset pidió a Del Castillo que en vez de estar "perdiendo el tiempo mintiendo a toda la población" debería corroborar en el sistema del Servicio General de Identificación Personal (Segip) la situación de sus familiares ya que, insistió, son 100% originales.



Buscado en varios países de la región, el narco uruguayo se encuentra prófugo desde el 29 de julio. Desde ese día se activó su búsqueda luego de frustrarse un operativo que tenía el objetivo de capturarlo.



Más de 50 allanamientos fueron ejecutados por la Policía los cuales afectaron los bienes que poseía en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.