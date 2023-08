A 16 días de su búsqueda sin éxito, Gobierno ofrece $us 100.000 para capturar a Sebastián Marset

Luego de más de dos semanas de la fuga del narcotraficante uruguayo y de su búsqueda sin ningún resultado, el Gobierno ofreció este domingo una recompensa de $us 100.000 a quien brinde información sobre el paradero de Sebastián Marset y se logre su captura.



"Hemos decidido otorgar una recompensa a quien nos pueda dar con el paradero exacto el señor Sebastián Enrique Marset, por la suma de 100 mil dólares americanos. Quien nos dé la ubicación precisa, que nos coadyuve en la captura inmediata de este narcotraficante, que está siendo buscado por la Policía Boliviana, se le va a entregar estos recursos", afirmó el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.



Estas declaraciones surgen luego del segundo video que se difundió a través de redes sociales, en el cual el narcotraficante uruguayo aseguró que ya no se encontraba en el país. Se burló de la Policía Boliviana indicando que es más inteligente que ella; no desaprovechó la oportunidad para atacar a Del Castillo y le dijo que no siga engañando al país con información falsa.



"Soy bastante inteligente para ustedes, para no decir que son muy burros, que suena un poco mejor decir que soy más inteligente. No subestimo a la Policía, pero a la boliviana sí, ustedes saben que si abro mi boquita se les complica", dijo Marset.



En ese sentido, el Ministro también dijo que la persona que brinde más información del sindicado se acogerá al mecanismo de colaborador eficaz, se le otorgará la protección necesaria y se reservará su identidad.



"Así también se ha conversado con el Ministerio Público que cualquier persona que dé esta información se va a someter a un procedimiento de colaborador eficaz. Por tanto, toda la información va a ser reservada, pueden acudir a cualquier policía para brindarnos información", añadió.



Por otra parte, Del Castillo informó que se identificó a una tercera persona al mando de la estructura criminal que el narcotraficante uruguayo tenía instalada en Bolivia. Se trata de Roberto Arana Suarez, alias 'Robertito'.



"La cúpula de mando está liderada por el señor Sebastián Marset, seguida por el señor Ivar Erland García López que se encuentra con detención preventiva y la tercera persona que se encargaba de todo el tema legal, para blanquear los recursos económicos y generar beneficios dentro de la justicia boliviana sería el señor Roberto Arana Suarez", explicó la autoridad.



Del Castillo dijo que tenía la capacidad económica para salir de forma regular del país, en los últimos meses viajó a Colombia, Brasil y Estados Unidos. Presumió que ya no se encuentra en territorio boliviano.



A la vez, indicó que se pedirá a la Policía Internacional (Interpol) que active el sello rojo y azul contra este sujeto. Los nexos con Marset fueron identificados tras realizar allanamientos en un condominio de la capital cruceña, donde algunos inmuebles son de propiedad del acusado.



El Ministro también señaló que la organización criminal se divide en dos grupos: uno nacional que ayudaba a tener oculto al uruguayo y que transportaba sustancias controladas. Mientras que el segundo está compuesto por extranjeros que operan fuera del territorio nacional, donde está incluida su familia. Estos se encargaban de pagar la droga que se fabrica en Bolivia.